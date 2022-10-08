十九屆政治局常委 汪洋個人經歷
撰文：許祺安
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汪洋（67歲）
中央政治局常委（排名第四），全國政協主席
出生1955年3月籍貫 安徽
從政經驗
普通幹部
1972－1976年 安徽省宿縣地區食品廠工人、車間負責人
1976－1979年 安徽省宿縣地區「五七」幹校教員，教研室副主任，校黨委委員
1980－1981年 安徽省宿縣地委黨校教員
縣處級
1981－1982年 共青團安徽省宿縣地委副書記
1982－1983年 共青團安徽省委宣傳部部長
廳局級
1983－1984年 共青團安徽省委副書記
1984－1987年 安徽省體委副主任、黨組副書記
1987－1988年 安徽省體委主任、黨組書記
1988－1992年 安徽省銅陵市委副書記、代市長、市長
1992－1993年 安徽省計委主任、黨組書記，省長助理
副省部級
1993－1993年安徽省副省長
1993－1998年安徽省委常委、副省長
1998－1999年安徽省委副書記、副省長
1999－2003年國家發展計劃委員會副主任、黨組成員
正省部級
2003－2005年 國務院副秘書長（負責國務院辦公廳常務工作，正部長級）、機關黨組副書記
2005－2006年 重慶市委書記
2006－2007年 重慶市委書記、市人大常委會主任
副國級
2007－2007年中央政治局委員、重慶市委書記、市人大常委會主任
2007－2012年中央政治局委員、廣東省委書記
2012－2017年中央政治局委員、國務院副總理
正國級
2017－中央政治局常委（排名第四），國務院副總理、黨組成員
2018至今－中央政治局常委，十三屆全國政協主席
中共第十六屆中央候補委員，十七屆、十八屆、十九屆中央委員，十七屆、十八屆中央政治局委員，十九屆中央政治局委員、常委。第十三屆全國政協主席。