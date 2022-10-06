01連線｜深圳90後返鄉三日核酸陰卻被隔離：住毛坯房，39°C冇冷氣

撰文：蔡苡柔 許祺安
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十一國慶假期有許多民眾返鄉，但為防內地新一波疫情許多地方祭出嚴格防疫政策，《香港01》採訪近日從深圳龍華返回河南某縣隔離的90後林瑞陽，他回鄉後核酸檢測兩天都正常，卻突然被拉去條件惡劣的毛坯房隔離。

林信陽被隔離當日固始縣氣溫炎熱，最高溫達39°C，隔離房間卻無冷氣。他一晚無法入眠「被熱醒5、6次。」隔離條件差外，林信陽更苦於無法如期返回深圳，要跟公司請假卻沒有符合法規的證明文件，他批評地方一刀切的防疫政策，申訴無門，「熱線打不通，抖音更無法發出」。

林信陽表示，他9月30日從深圳龍華返回河南老家，遵守固始縣的防疫規則，返家前三天報備，回家後三天做了三次核酸檢測。

豈料10月2日下午，林信陽突然被告知要被集中隔離7天。林信陽疑惑，他工作的深圳龍華雖有部分區域被列為中高風險區，但他工作的小區並非中高風險區，據他所知，深圳當天新增32宗本土個案。

林信陽表示，如果要做完7天的隔離，不只假期得在隔離中度過，他預計回深圳工作的時間也會耽擱。但在接獲通知後，救護車直接開到他家門口接他，強制帶他去隔離。短短一段的路程，救護車的車費50元（人民幣）還需要由林信陽自己負擔。

當晚他就被帶到一個安置小區的毛坯房（清水房，未裝修的房間）開始他7日的隔離生活。據他所知，這個安置小區被隔離了200多人，有孕婦也有孩子。

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隔離環境差「半夜被焗醒5、6次」　昨一夜入冬有隔離者沒帶被受凍

林信陽表示，隔離的房間只有一張一米寬的摺疊床，且沒有空調，僅有一個風扇。10月2日、3日，當地氣溫最高達39°C。他到達的第一晚半夜被熱醒5、6次，難以入眠。

10月4日固始縣一夜入冬，氣溫驟降到11°C，最冷9°C。林信陽表示，自己先前知道會氣溫會驟降，隔離的時候帶了秋衣秋褲，「慶幸現在終於可以睡個好覺，不會再被熱醒。」但在同個地方隔離的其他人卻有不少來不及帶厚衣物厚被褥，加上隔離房間門窗透風，「凍得不行」。

林信陽多次想跟工作人員反映他的情況，強調自己並非來自深圳的中高風險區，但工作人員不願意回應。他打電話給市級、省級的防控疫情熱線他們也明確告知他，「只有高風險區需要隔離」，地方的防疫政策顯然與官方有所違背。

但固始縣疫情指揮熱線的接線員卻說他們指負責接聽電話，沒辦法「向上級反映問題」；當地疫情研辦小組的電話更停機。林瑞陽無奈表示，自己求助申訴無門，「各部門間互相踢皮球」。林瑞陽在抖音紀錄被強制隔離的遭遇，卻發現連抖音都發不出去。

地方防疫一刀切　貴州轉運大巴27死影響大

林信陽批評，「這是典型的形式化防疫，一刀切、懶政的表現」，現在他擔心的是無法如期返回深圳，但要跟公司請假「卻給不出符合法律法規的文件」他認為沒有官方文件，「形同非法拘禁。」

林信陽的案例並非孤例。除大城市之外，其他小地方或是邊境城市媒體關注度不高，為有效控制疫情「從嚴」的情況很普遍。林信陽表示，防疫政策確實對上班和上學的影響挺大，大城市的人怨聲載道。

林信陽觀察，連他所在的縣城在貴州涉疫人員隔離轉運翻側27死事件後，也開始出現對防疫政策的批評聲音，「不知道二十大以後（防疫政策）會不會有變化。」

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