有片｜中國首度曝光陸基中斷反導攔截畫面　研究員：大國博弈籌碼

中國央視星期五（10月7日）播出《追光》第8集《推進軍事創新》中，首次披露陸基中段反導攔截試驗畫面。



中國解放軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」當日也發文稱，「記者從國防部獲悉，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的」。



中國西北某基地研究員陳德明表示，「反導是戰略防禦的核心能力、大國博弈的重要籌碼，有和沒有是完全不一樣的。」在攻堅實戰階段，歷經上千個日日夜夜，陳德明團隊突破了多項關鍵核心技術，極大提升了新質作戰能力。

「陸基中段反導攔截技術」指在彈道導彈的飛行中段，也就是在大氣層外實施攔截的技術。目前世界上僅中國、美國和日本進行過類似中段反導攔截試驗。

根據公開資顯示，大陸過去曾五次對外公開宣布成功進行陸基反導技術試驗或達到預期目的，此前六次分別發生在2010，2013年，2014 年，2018 年，2021年和2022年6月。

據了解，今（2022）年6月19日晚，國防部宣布在中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到預期目的。強調這一試驗是防禦性的，不針對任何國家，隨後發布試驗現場天空照片，可見有絢麗色彩的火箭雲高懸夜空，甚為壯觀。

中國陸基中段反導攔截技術試驗現場曝光 騰龍形火箭雲絢麗奪目

《環球時報》旗下的微信公眾號「樞密院十號」介紹稱，反導攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統在陸地、海上和天空發射。彈道導彈的飛行過程分為三個階段，第一個階段是初段，或者叫上升段，從導彈點火升空算起到末級發動機停機為止。第二個階段是中段，從末級發動機關機開始，到導彈再入大氣層為止。第三個階段為末段，也叫再入段，也就是再入大氣層到落地這個飛行階段。



文章最後稱，中國多次成功實施陸基中段攔截試驗，說明中國已經掌握中段反導攔截相關技術，攔截成功率、可靠性都有了比較大的提升，對於中國打造完整可靠的反導體系具有十分重要的現實意義。