馬斯克方案獲中方點讚?　外交部鬆口:台灣可作特別行政區高度自治

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）此前提及台灣問題時，建議將台灣設為一個特別行政區，避免兩岸發生衝突。

昨日（8日），外交部指中方會繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，努力實現兩岸和平統一，今日（9日）卻鬆口稱在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治，但強調「和平統一、一國兩制」仍是解決台灣問題的基本方針。



外交部發言人毛寧表示，當前引發台海局勢緊張動蕩的根源，是民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁，只有堅決遏制「台獨」分裂，反對外部勢力干涉，才能維護台海和平穩定。

毛寧強調，「和平統一、一國兩制」是中方解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的合法權益將得到充分保障。

外交部發言人毛寧。（外交部官網）

她指出，中國的統一不會損害任何國家的正當利益，只會給各國帶來更多的發展機遇，給亞太地區和世界繁榮注入更多的正能量，中方希望並樂意看到愈來愈多人士理解和支持「和平統一、一國兩制」。

台灣陸委會昨日（8日）指出，馬斯克單純以企業投資利益考量，台灣人民不會接受有關建議。

對此，毛寧在記者會上稱，民進黨當局的有關言論根本不值一駁，「無論民進黨當局說什麼都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分的基本事實」。

中國駐美國大使秦剛在Twitter發文感謝馬斯克。（新華社）

今日凌晨，中國駐美國大使秦剛在Twitter一連發布三則貼文，回應馬斯克的言論。他感謝馬斯克對台灣海峽兩岸和平的呼籲，以及對方關於建立台灣特別行政區的想法，又重申「和平統一、一國兩制」是中方解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳途徑。

秦剛表示，在保證中國主權、安全和發展利益的前提下，統一後的台灣將成為享有高度自治的特別行政區，並擁有廣闊的發展空間。台灣人民的權利和利益將得到充分保障，兩岸將共享民族復興的榮光。中國的和平統一也有利於亞太地區和世界的和平與發展。