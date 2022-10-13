二十大前夕北京現示威　有人拉橫幅焚燒物品　抗議者被帶走

二十大前夕，今日（13日）網上流傳多張照片及多段影片，顯示有人在北京海淀區四通橋上拉起橫幅示威，內容涉及防疫等議題，示威者更焚燒物品。

據《香港01》了解，示威事件發生於今日中午，目前橫幅及其他示威物品已經被清除，該地交通現已恢復正常。



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據現場照片及影片，事發時至少有一名穿橙色上衣的示威者在橋上拉起巨大橫幅，白底橫幅上以紅字寫有「不要核酸要吃飯，不要封控要自由」、「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」等內容，並且號召人們罷工罷課。示威者同時使用擴音器播放橫幅上的口號。

據現場影片，示威者更焚燒物品，現場冒起濃煙，有警員及消防人員到場處理事件，收走橫幅，並將穿橙色上衣的示威者帶走。事發時橋下仍有不少車輛駛過，不少市民在橋下圍觀及拍照。

據《香港01》了解，示威事件發生於今日中午，目前橫幅及其他示威物品已經被清除，該地交通現已恢復正常。

二十大將在本周日（16日）開幕，二十大新聞中心位於海淀區的新世紀日航飯店，距離示威現場約3.5公里。

北京近日加強保安，加上四通橋是三環的主路，示威者如何在嚴密保安下上到車道進行抗議活動，也受到關注。