二十大主席團常委會產生　江澤民胡錦濤朱鎔基溫家寶在列

10月15日，新華社公布了中共二十大主席團、主席團常委會名單。其中，二十大主席團名單有243人，主席團常委會有46人，除了包括26位十九屆政治局委員（含習近平在內的政治局常委）和中央書記處書記，現任國家副主席王岐山和現任全國政協副主席張慶黎，還有江澤民、胡錦濤、朱鎔基、溫家寶等已經退休的合計18位前中共政治局常委，



二十大主席團常委會名單包括：習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、孫春蘭、李希、李強、李鴻忠、楊潔篪、楊曉渡、張又俠、陳希、陳全國、陳敏爾、胡春華、郭聲琨、黃坤明、蔡奇、江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗、尤權和張慶黎。

據《中國共產黨組織工作辭典》介紹，中共各級黨組織召開黨的代表大會時，都應成立作為臨時領導機構的大會主席團，成員由上屆委員會或各代表團(組)提名，經全體代表醞釀討論，根據多數人的意見確定名單，由代表大會預備會議表決通過。主席團一般會在代表大會開幕前、會中、閉幕前召開會議，領導代表大會議程。

今次中共二十大是10月16日召開，10月15日召開的二十大預備會議表決通過了目前的243人大會主席團，隨後，主席團又會開會產生46人組成的主席團常委會。如果說二十大主席團是二十大的領導機構，主導二十大整個政治議程，那麼二十大主席團常委會可以稱之為領導核心，扮演著更為關鍵和要害的領導角色。