中國9月CPI創近兩年新高　同比上漲2.8%

國家統計局數據顯示，大陸9月居民消費物價指數（CPI）年增2.8%，較8月的2.5%加劇，創下2020年4月以來最大漲幅。



此外，國家統計局日前公布數據顯示，近十年來城鄉居民收入相對差距持續縮小。



9月食品價格年增8.8%，漲幅比8月擴大2.7%，帶動CPI上升1.56%。其中，豬肉價格漲幅按年上漲36%，鮮菜價格上漲約12%。非食品價格上漲1.5%。汽油、柴油和液化天然氣價格上漲約17%至21%。

扣除食品及能源價格的核心CPI年增0.6%，較8月回落0.2%。另9月工業生產者出廠價格指數（PPI）年增0.9%，略低過預期，創下2021年1月以來最慢增速。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟稱，9月份各地區各部門持續統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，採取多種措施全力做好重要民生商品保供穩價，居民消費市場運行總體平穩。

內地疫情持續。(資料圖片)

近十年來城鄉居民收入相對差距持續縮小

國家統計局11日發布十八大以來經濟社會發展成就系列報告顯示，2021年全國居民人均可支配收入35,128元，比2012年增加18618元，年均名義增長8.8%，扣除價格因素，年均實際增長6.6%。

其中，2021年城鄉居民人均可支配收入之比為2.50（農村居民收入=1），比2012年下降0.38，城鄉居民收入相對差距持續縮小。

近十年來城鄉居民收入相對差距持續縮小。(資料圖片)

報告顯示，隨著脫貧攻堅各項政策和鄉村振興戰略的縱深推進，農村居民人均可支配收入增速持續快於城鎮居民。2021年城鎮居民人均可支配收入47412元，比2012年增長96.5%﹔農村居民人均可支配收入18931元，比2012年增長125.7%。2013年至2021年，農村居民年均收入增速比城鎮居民快1.7個百分點。

中西部地區居民收入較快增長，地區收入相對差距不斷縮小。2012年相比，2021年，東部、中部、西部和東北地區居民人均可支配收入分別累計增長110.1%、116.2%、123.5%和89.5%，年均增長8.6%、8.9%、9.3%和7.4%，西部地區居民收入年均增速最快，中部次之。

根據報告，10年來，中國居民收入保持較快增長，帶動消費水平持續提高，消費能力不斷增強。2021年全國居民人均消費支出24100元，比2012年增加12046元，年均名義增長8%，扣除價格因素，年均實際增長5.9%。