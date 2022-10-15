陪伴毛澤東17年　中央警衞局前副局長孫勇病逝　享年96歲

10月15日，《澎湃新聞》從八路軍研究會及多名親友處獲悉，中央警衞局前副局長、中央警衞團團長孫勇，因病醫治無效，10月13日下午於北京病逝，享年96歲。



孫勇於1947年5月後歷任毛澤東主席警衛員、副衛士長等職。1964年後，孫勇負責主管鄧小平的安全警衛工作。孫勇曾著有《在毛主席身邊二十年》一書，以一個貼身警衛員的角度紀錄他眼中的毛澤東。



公開資料顯示，孫勇1926出生於河北河間，1938年8月參加八路軍120師358旅，擔任供給部勤務員，後任通訊員和警衛員。

孫勇於1945年10月加入中國共產黨，1947年5月後歷任毛澤東警衛員、副衛士長等職。1964年後，孫勇負責主管鄧小平的安全警衛工作。

內媒指出，孫勇跟隨毛澤東17年，大智大勇，曾獲毛澤東稱讚道「孫勇是個好同志」。毛澤東曾將自己穿過的三件國慶節才穿的軍衣分送給貼身的衞士，其中一人就有孫勇。後來，孫勇將此衣服捐贈給軍事博物館作為永久紀念。

1978年孫勇調任中央警衛局副局長，1982年兼中央警衛團團長。孫勇於1988年被授予少將軍銜，後晉陞中將軍銜，1998年離休。

報道指，孫勇曾著有《在毛主席身邊二十年》一書，分享他在毛澤東身邊的親歷親聞。