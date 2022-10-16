二十大報告︱回顧台海未提九二共識　側重反獨決心能力引熱烈掌聲

中共二十大10月16日10時開幕，習近平向大會做政治報告。首部分主題「過去五年的工作和新時代十年的偉大變革」，習近平強調展現中共維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力，引起現場熱烈掌聲迴響。



回顧過去五年至十年兩岸關係發展，習近平在報告中說：「面對『台獨』勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力」。

習近平做二十大政治報告。（直播影片截圖）

2017年十九大報告，習近平在「過去五年的工作和歷史性變革」部分，如此描述兩岸關係發展：「堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展，加強兩岸經濟文化交流合做，實現兩岸領導人歷史性會晤。妥善應對台灣局勢變化，堅決反對和遏制『台獨』分裂勢力，有力維護台海和平發展」。

兩相對照，可以看到體現在習近平二十大政治報告中的兩岸關係回顧，用語和側重面明顯轉移到了反台獨與反干涉，將台灣問題鑲嵌進國際局勢急劇變化的視野之中。與此同時，也不像十九大政治報告時，在涉台段落開頭即提出「一個中國」原則和「九二共識」，而是突出中共在「展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力」，現場響起熱烈掌聲。