港澳辦支持李家超施政報告 稱：增強對香港發展前景信心

今日（19日）特首李家超發表上任後首份施政報告，國務院港澳事務辦公室（港澳辦）發言人於當日發表談話，高度讚揚施政報告體現新一屆特區政府施政理念。



發言人表示，在中共二十大召開之際，行政長官李家超今天發表了上任後的首份施政報告，這是香港發展新階段和國家發展新征程歷史性交匯的生動反映，昭示著香港必將在與國家的共奮進中實現更大更好的發展。

發言人指出，李家超行政長官的這份施政報告是一份全面準確貫徹「一國兩制」方針，方向明確、思路清晰、舉措有力的施政報告。報告以習近平總書記今年「七一」重要講話提出的「四個必須」和「四點希望」為引領，詳細闡述了新一屆特區政府在築牢安全根基、提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定、促進青年發展、繼續共同抗疫以及說好香港故事等方面的施政理念，提出了一系列富有針對性和創新性的政策措施。

報告充分展現了新一屆特區政府作為「當家人」和「第一責任人」，知難而進、迎難而上的擔當精神；展現維護國家安全和憲制秩序，落實「愛國者治港」，夯實良政善治基礎的堅定意志；展現新一屆特區政府轉變治理理念，堅持以結果為導向，勇於作為、努力進取、務實貼地的施政新風；展現了以民為本，把改善民生擺在突出位置，對解決社會普遍關心的痛點難點問題拿出具體路線圖和時間表的切實行動。

發言人表示，當前香港發展正處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。從由亂到治走向由治及興，需要香港特區政府和社會各界團結奮鬥。團結才能勝利，奮鬥才會成功。我們相信，新一屆特區政府一定能夠忠實履行誓言，不斷完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能；香港社會各界也一定會積極支持特區政府依法施政，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。