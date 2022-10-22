01直播｜二十大閉幕式　中委和中紀委已經選舉產生

為期七天的中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大），今日（22日）上午在北京人民大會堂閉幕。大會預定上午9時舉行，由習近平主持。

大會將通過十九屆中央委員會報告、十九屆中紀委工作報告，以及《中國共產黨章程（修正案）》，並選出二十屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。

二十大閉幕後，新一屆中委會和中紀委將召開首次全體會議，選舉產生中央領導機構和中紀委領導機構。全會結束後，新一屆中央政治局常委將與中外記者見面。



【11:16】直播開始。

【11:11】官媒《新華社》報道，「第二十屆中央委員會和中央紀律監察委員會，已經黨的第二十次全國代表大會選舉產生」。

【10:18】中共總書記習近平昨天主持召開二十大主席團第三次會議，確定中央委員會與中紀委委員正式候選人名單草案，交由二千多名黨代表於今日的閉幕會上投票。

各代表團此前對名單進行了預選。預選採用差額選舉方式，差額比例多於8%，比例和十九大時大致相同。黨代表們認為，「這個名單是經過嚴密的組織程序、充分發揚黨內民主產生的」，「整體素質優良、結構比較合理、分布比較均衡，群眾基礎比較好，是一個考慮比較周全的方案」。