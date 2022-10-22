中委名單｜李克強確認裸退明年3月卸任　十年總理實而不華

中國共產黨第二十次全國代表大會22日上午閉幕，二十屆中央委員會委員名單公布，計有中央委員205名，中央候補171名。中委名單是判斷現任政治局常委誰將留任、誰將卸任的主要依據。



現任國務院總理李克強沒有出現在新一屆中央委員名單上，同樣沒有出現在二十屆中央委員名單上的十九屆中央政治局常委還有全國人大委員長栗戰書，國務院副總理韓正，以及和李克強年齡相當的全國政協主席汪洋。

李克強已經連續兩屆擔任國務院總理，根據憲法最多只能連續擔任兩屆總理的規定，他將在明年的全國「兩會」上卸任總理職位，退出最高領導層。

2022年3月5日，中國國務院總理李克強在第十三屆全國人大五次會議上發言。（Getty）

李克強出生於安徽合肥，早年參加知青下鄉，擔任過鄉村的黨支部書記。他是1977年中國恢復高考后第一批北京大學法律系的學生，師從著名法學家龔祥瑞，參與翻譯名著《法律的正常程序》。期間，他擔任過北京大學學生會負責人。後來他又在北京大學攻讀經濟學博士，師從著名經濟學家厲以寧。

大學畢業後，李克強先是擔任北京大學團委書記，1983年出任共青團中央書記處候補書記。他在共青團中央工作多年，1993年升任共青團中央書記處第一書記。

李克強在共青團中央工作期間，與1984年出任共青團中央書記處第一書記的胡錦濤有工作交集。1998年李克強出任河南省代省長，后來又升任河南省委書記。主政河南期間，李克強的政績突出。他提出「中原崛起」，實施一系列協調發展大中小城市的舉措，他主導規劃的鄭東新區如今已經成為河南的名片。

出席紀念馬克思誕辰200周年大會的除習近平外，還有中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、趙樂際、韓正，以及國家副主席王岐山等人。（新華社）

除此之外，他在主政河南時還遏制住河南的愛滋病情，強化對鄉村的幫扶和對患者權益的保障。2004年，李克強出任遼寧省委書記，任內主導棚戶區改造，解決了遼寧國有企業改革和大量人員「下崗」的難題。

2007年，李克強在中國共產黨十五大上升任政治局常委，次年擔任國務院第一副總理，成為正國級領導人。2012年他又連任政治局常委，次年升任國務院總理，一直到現在。2012年到2022年期間，在現任政治局常委中，李克強的黨內排名僅次于習近平。

擔任總理期間，李克強提出「放管服」改革，推動結構性改革。李克強被許多人形容為是一位務實、樸素、開放、清醒、親民的政治家。他多次為包括小商小販、卡車司機、快遞員在內的中下階層發聲，主張在城市發展過程中給地攤經濟一定的空間。

李克強曾強調中國經濟無疑是要向前發展。（新華社）

在今年全國「兩會」記者會上，李克強曾說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年。

李克強說，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。說到最大的挑戰，那還是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」。

在2020年「兩會」的新聞記者會上，李克強實事求是地說出中國當前有6億人口的每個月收入只有人民幣1000元左右。

2020年1月30日，李克強赴中國疾控中心考察疫情防控科研攻關情況，聽取專家和醫務人員對疫情防控工作的意見建議。 李克強在座談會後同鍾南山（右一）交談。（新華社）

李克強個人資料 67歲

中央政治局常委，國務院總理、黨組書記

出生：1955年7月

籍貫：安徽

從政經歷

廳局級

1982—1983年北京大學團委書記、共青團中央常委

1983—1983年共青團中央學校部部長兼全國學聯秘書長

1983—1985年共青團中央書記處候補書記

副省部級

1985—1993年共青團中央書記處書記兼全國青聯副主席

正省部級

1993—1998年共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長

1998—1999年河南省委副書記、代省長、兼任黃河防汛總指揮部總指揮

1999—2002年河南省委副書記、省長、兼任黃河防汛總指揮部總指揮

2002—2003年河南省委書記、省長、兼任黃河防汛總指揮部總指揮

2003—2004年河南省委書記、省人大常委會主任

2004—2005年遼寧省委書記

2005—2007年遼寧省委書記、省人大常委會主任

正國級

2007—2008年中央政治局常委

2008—2013年中央政治局常委、國務院副總理、黨組副書記

2013—中央政治局常委（排名第二）、國務院總理、黨組書記