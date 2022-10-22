二十大｜黨代表談自主研發：關鍵核心技術要不來、買不來、跑不來

中共二十大今日（22日）閉幕，在「黨代表通道」第二場採訪活動上，山東省港口集團有限公司高級別專家張連鋼談及自主研發之路時表示，關鍵核心技術是要不來、買不來、跑不來的。



張連鋼談及自主研發之路。（新華社）

張連鋼憶述，自主創新的路並不好走，起初，他們想引進先進的技術和經驗，但是在國外考察時不能下車、拍照，想合作，對方又不開放任何技術，等於花了錢什麼也得不到，將來遇到問題還要再花錢解決。這讓他們體會到，關鍵核心技術是要不來、買不來、跑不來的。可決定自主研發時，對方又稱「成功的概率就是個零」，深深地刺痛了他們，同時也極大地激發了其鬥志，就看自主建設自動化碼頭成功的概率是不是零。

回想打破這個零，張連鋼表示確實太難了，因自動化碼頭系統龐大復雜，各種問題盤根錯節，他們前後開了逾3000個技術討論會，以做出自動化碼頭的詳細方案，期間好多課題組下半夜仍在討論技術問題。經一次次開發、一次次失敗，甚至是推倒重來，他們一度覺得到了崩潰邊緣，可最終咬牙堅持下來，不但做得出，且還做得更先進、更智能。

世上裝卸速度最快的自動化碼頭成功建成。（閃電新聞）

張介紹道，依靠自主創新，他們成功建成世上裝卸速度最快的自動化碼頭，在該碼頭上，所有設備皆自動運行，一個工人都沒有，甚至晚上一盞燈都不用開、伸手不見五指下，設備也能行雲流水、熱火朝天地工作。而不久前，他們還研發成功了新一代碼頭智能管控系統，用其第九次打破了自動化碼頭裝卸效率的世界紀錄。

他最後強調，要繼續堅定不移地走自主創新之路，聚焦關鍵核心共性問題，聚智聚力、攻關突破，在建設交通強國、海洋強國的新征程上作出新的更大的貢獻。