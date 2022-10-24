疫情｜內地23日本土新增924宗　超8成為無症狀感染

據國家衛健委數據，10月23日內地新增924宗本土個案，其中確診病例173宗，無症狀感染751宗。北京、上海等地確診病例為隔離觀察人員。



昨日（23日）內地新增確診病例共221宗個，其中48宗為境外輸入病例，本土病例173宗。本土病例涉及20省市自治區，山西36宗，內蒙古32宗，廣東23宗，陝西22宗，新疆10宗，北京、河南8宗，湖南7宗，安徽6宗，天津、江蘇、重慶、雲南各3宗，浙江、山東各2宗，上海、湖北、廣西、貴州、西藏各1宗。無新增死亡病例。

當日報告無症狀感染病例855宗，其中境外輸入104宗、本土751宗。新疆佔最多有125宗，其餘廣東70宗、湖南69宗、內蒙古66宗、陝西59宗、天津38宗、山東35宗、山西31宗、雲南31宗、四川30宗、湖北28宗、福建23宗、青海20宗、安徽17宗、江蘇16宗、河南16宗、黑龍江15宗、上海11宗、廣西9宗、甘肅8宗、浙江7宗、重慶6宗、河北5宗、寧夏5宗、西藏4宗、北京2宗、遼寧2宗、吉林2宗、貴州1宗。

截止昨日24時，現有確診病例3784宗（其中重症15宗），累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例257583宗。