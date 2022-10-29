忙裏偷閒？河南巴士司機中途突停車買桂圓　乘客在車上枯等惹議

10月27日，河南南陽巴士司機突然半路停車去對面水果攤買桂圓，晾著車上乘客乾等5分鐘的影片瘋傳。有網民批評該司機不遵守職業道德，但亦有網民認為不該動輒舉報，「小事而已，不要害司機丟了工作。」



乘客上傳的影片可以看到，該司機在水果攤買桂圓，車上共有5、6名乘客再等待。車上乘客王同學稱，司機突然把車停下就去對面路上買桂圓，車並未停在固定公車站。

王同學表示，他一開始還以為是車子事故，結果發現司機是去買桂圓，乘客等了他5、6分鐘，「回來後司機還一邊開車一邊吃桂圓。」

該公交車公司則回應稱尚未接到投訴，並稱此行為屬於違規，將反映至車隊核實處理。事件引發網民熱議，有網民認為司機可能是血糖低，「體諒一下，如果趕時間搭的士吧」、「怎麼動不動就上網曝光別人，寬容一點吧!」、「現在的很多人碰到一丁點兒小事就拍拍拍，對別人要求的比聖人還聖人一丁點兒錯都不能有。」



但亦有網民批評，該司機明顯是工作怠忽職守，網民批評該司機「上班摸魚還違規停車」。不過也有很多網民分享自己有類似經歷，「遇到過整車只有我一人，司機下去買飯買了好久」、「遇到過司機買燒餅的。」

10月28日，有網民爆料稱停車買桂圓的司機已被要求下崗寫檢討書。

網民點睇：

上班工作時間，把乘客晾在一邊。

趕時間做的士啊，現在的人對別人要求聖人，自己上班摸魚就毫無愧意，什麼雞毛蒜皮的小事都要曝光。

既然決定吃這碗飯，就不要違規。

我以前也遇到過，一般是在郊區公車本來就悠閒，半路司機下車買螃蟹，車上幾個乘客也下車買了，一路有說有笑的都很高興。

