韓國梨泰院人踩人｜中國駐韓使館：中國公民應警惕陌生糖果及飲料

韓國萬聖節前夕發生人踩人慘劇。10月29日晚，首爾龍山區梨泰院發生人踩人意外，截至30日上午10時，事故已造成151人死亡、82人受傷，其中3名中國公民不幸遇難。

中國駐韓國使館已向韓國政府表示慰問，並要求韓方查明事故原因，做好遇難中國公民善後事宜。同時，使館提醒在韓中國公民要警惕陌生「糖果」及「飲料」，主動避開人員集中地帶。



中國駐韓國使館提醒，在韓中國公民要重視人身安全，主動避開人員集中地帶，不盲目跟風參加大型群體性的活動，警惕陌生「糖果」及「飲料」。切實增強交通出行、電器使用、防火防盜等各方面安全意識。

同時，要做好疫情防護，不參加大規模集會及聚餐，外出務必佩戴正規口罩，積極配合當地防疫政策；報備個人信息，將聯繫電話、具體住址、所在單位等告知親屬，密切保持與家人的聯繫。

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另中國駐韓國大使館領僑處表示，使館已連夜聯繫韓國警方及消防等相關部門了解事故原因及死傷者國籍信息，同時密切關注網絡和社交媒體平台是否有中國公民的求助情況。目前，使館已要求韓方做好中國籍死者相關善後，並同死者家屬取得聯繫，向其表示慰問並將提供積極協助。