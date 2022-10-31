梨泰院｜華女談生死一刻：身旁矮女5分鐘斷氣　後面男生向我吐血

韓國梨泰院10月29日晚間發生人踩人意外，韓國官方最新消息稱，事故傷亡上升至154人死亡、149人輕重傷。

更多親歷險境的華人向內媒憶述事發經過，有女子表示，當時她被人群擠了一個多小時，旁邊一位個子小的女生「5分鐘就窒息」，後面的外國男生還吐血在她的身上，身邊接連死去三個人。



徐青接受治療時的圖片，大腿小腿上佈滿淤青。（《剝洋蔥people》）

據內媒《新京報》旗下公眾號《剝洋蔥people》報道，徐青（化名）稱她和朋友當天晚上9點半到達梨泰院地鐵站，其後「不知道怎麼回事，身後的人群就一直推著我，把我們推到了最前面那個三岔路口，而且剛好是在下坡的位置」。

徐青和朋友本想離開，但人卻卡在梨泰院地鐵站出口旁僅4米寬的小巷，「突然之間，前面的人倒了，倒了一排，倒了兩排，都倒了，我和我朋友被夾在中間，一點兒也動不了，被擠得不行，一點空隙都沒有，呼吸不暢，我既沒有碰到牆也沒有站到地上，完全是被人擠著的」。

徐青描述稱，她和朋友被人群擠到隔開了，當時她在靠右邊牆的位置，而朋友則在人群中間的位置，朋友「當時就暈倒了」。

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「身旁女生5分鐘就窒息」

徐青形容，她的身高有1米75，比較壯，所以還能盡力伸著頸呼吸，但也「感覺幾百斤石頭壓著自己」。而她旁邊一位可能只有1米5的女生「真的一下就倒在我面前」，兩個人的臉挨得很近，「我看著她嚥氣，5分鐘就窒息了」。

徐青又憶述，當時在她右後面的外國男生開始吐血，還吐在她的身上，「我害怕死了，手指頭都動不了，硬是挺著才能呼吸」。

徐青稱，當時警察來得很慢，「來了之後想從前面把壓在下面的人抱出去，但是抱不動，就一直往外拔人，一個人也沒拔出去，全部就堆在一起，我後面一個人接一個人，兩三百人壓在我身上那種感覺，我被壓得腿已經沒有知覺。就這樣持續了一個小時」。

徐青稱，她一直被人群壓在最前面，事故發生時大約10點10分，直至11點多，她等了一個小時，才被救出去。

其後她到了醫院檢查後回家，「胸腔還有擠壓感，不敢大口呼吸，腿上胳膊上都有被擠壓後留下的淤青，依舊很疼」。而她的朋友則沒有大礙。

韓國首爾梨秦院人踩人慘劇現場地圖。（01製圖）

「身邊接連死去三個人」

徐青事後形容，「當你身邊接連死去三個人，你還跟他們身體貼身體，臉貼臉的時候，你就知道甚麼是絕望了，後來看新聞，我足足被困了一個小時，真不知道我是怎麼堅持下來的」。