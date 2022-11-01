馮小剛否認移居美國稱吃不了西餐：國家對我有恩，電影拍家國情懷

近日網絡瘋傳一段內地知名導演馮小剛與妻子徐帆於美國豪宅前送客的畫面，引發他是否移民美國的揣測。對此，馮小剛31日回應否認移民，稱自己只是送女兒去美國唸書，「也順帶聊聊項目合作、電影製作的新技術，等閨女放寒假就回來。」。



馮小剛強調，自己和徐帆熱愛北京眷戀故土「吃不了西餐」，他文末更稱，「國家有恩於我，我拍的又都是家國情懷，移哪門子民呢?」



日前一段馮小剛與妻子徐帆的影片廣傳。拍攝者表示，影片地點是兩人於美國的豪宅前。影片中只見夫妻穿著輕便，在豪宅前擁抱送別友人，馮小剛腳上穿著拖鞋，一旁站著的女性，疑似是兩人的女兒徐朵。

據了解，馮小剛在2014年及2018年時就在美國洛杉磯買下豪宅置產，影片中的豪宅要價1,100萬美元（約8,600萬港幣）。影片廣傳後，網民發現馮小剛的微博帳號將內容設置僅半年可見，過去的貼文也一併刪除，引發馮小剛移民美國的揣測。

10月31日晚，馮小剛在朋友圈回應稱，很多人向他打聽「移民美國」的事，其實是以訛傳訛。「我和帆子八月初送女兒去入學，孩子小第一次遠行，想陪她適應一段時間，也順帶聊聊項目合作，瞭解一些電影製作的新技術，等閨女放寒假就回來。」

馮小剛強調自己並未移民美國。(紅星新聞)

他表示，自己和徐帆熱愛北京眷戀故土，「離不開哥兒們、吃不了西餐，在國內又有事業、電影拍的都是家國情懷，我移哪門子民呢?」

馮小剛是內地知名導演，出生於北京。曾獲得百花獎、金馬獎等獎項肯定，此外馮小剛演技亦精湛，曾奪得金馬影帝的肯定。代表作品有由徐帆主演的《唐山大地震》、范冰冰主演的《我不是潘金蓮》、葛優、舒淇主演的《非誠勿擾》等。