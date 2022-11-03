蘭州男童身亡調查：救護車近2小時到　父出門求助未戴口罩被勸返

11月1日，甘肅蘭州一名3歲男童因煤氣中毒身亡，隨後有網民質疑男童是因防疫過度而被耽誤救治。

事件在內地網絡引發討論，要求政府徹查。今日（3日），「蘭州發佈」通報官方調查情況，表示對男童的離世感到痛心和惋惜，對失去孩子的父母及親屬表示慰問，並回應質疑。



撥7通求助電話 救護車約2小時後抵達

據官方回應，當日中午12時15分至18分接到4次急救電話，「前3次因時長不足，未接通」。最後一次撥通後，男孩父親稱其妻摔倒，急救中心調度人員在詢問核酸情況後，回覆該地區為「高風險區」，安排「線上問診」。13時07分醫生打通男童父親電話，指導其展開急救；10分鐘後，醫生在微信群組中回應，病人情況好轉，但仍要到院治療，要求120急救中心安排車輛。

之後120急救調度中心陸續接到3次「一名成人及一名小孩需要急救」的求救電話，並於13時36分要求蘭州市第一人民醫院急救分站立即停止對執行疫情防控急救車輛消殺工作，前往事發地。彼時男童父親已等不及，在13時55分時搭的士先將孩子送往醫院。

救護車14時03分到達事發現場；14時21分，將男童母親送至蘭州市第二人民醫院。經過救治後，男童母親目前已恢復正常出院。

未帶口罩求助被城管勸回 父親乘的士送男童到醫院

在等待救護車期間，男童父親於13時15分出門求救，遇到城管隊員，並勸其返回佩戴口罩。待男童父親返回後，城管隊員駕車駛離。其後男童父親向核酸檢測工作人員求助，被告知抓緊時間撥打120及110，同時被詢問核酸情況，最後該名工作人員收集完核酸樣本後離開。

13時47分，鄰居幫忙向閘口駐守幹部反應情況，報告給社區書記。社區群眾積極幫助孩子進行心肺復甦。13時55分，男童父親將孩子抱至閘口處向值守警察救助，警察幫其攔下的士後，孩子、男童父親及親屬三人乘車前往甘肅省婦幼保健院救治。不幸的是，男童搶救無效，於當日15時宣佈死亡。

通報中顯示，蘭州公安局在13時43分接到報警，10分鐘後抵達現場。蘭州官方表示，對此事故中所暴露出的救助機制不暢通、應急處置能力不強、工作僵化刻板的單位和幹部，將依法嚴肅處理。從事件中汲取教訓，杜絕此類事故再次發生。始終將人民至上、生命至上貫穿於工作中，誠懇接受媒體和網民的批評監督。