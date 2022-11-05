海珠區嚴控人員流動地鐵暫停　廣州：正面臨3年來最複雜嚴峻疫情

內地的新冠疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（4日）新增4045宗感染個案，當中3659宗屬於本土感染，包括569宗確診個案及3167宗無症狀感染者。11月5日，廣州市疫情防控新聞發佈會上，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹表示，當前廣州正面臨抗疫三年以來最複雜最嚴峻的疫情。



廣州海珠區4日宣布，自11月4日凌晨開始嚴控區域人員流動，將嚴格實行分區分類、網格化管理，原則上嚴禁出區，嚴禁跨網格走動，非必要不出戶。地鐵、巴士暫停服務，原則上居家辦公。



通報指，4日新增596宗本土確診個案，包括廣東219宗、內蒙古59宗、山西61宗、福建44宗、重慶39宗、北京37宗、新疆20宗、其餘分布在黑龍江、江蘇、遼寧等地。另有境外輸入61宗。

另新增3288宗無症狀感染者，包括3063宗本土無症狀感染，分別為廣東669宗，內蒙古484例，新疆451宗，湖南338宗，黑龍江214宗，山西159宗，河南131宗，青海118宗，山東77宗，其餘分布在甘肅、湖北，雲南，福建，重慶，北京，上海等地。另有境外輸入無症狀感染117宗。01廣州連線｜人流大減如封城 居粵港人：中港難通關除非病毒消失

廣東疫情主要集中在廣州。廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹表示，廣州正面臨抗疫三年以來最複雜最嚴峻的疫情，廣州已在管控區開設臨時醫療點，安排駐點醫療隊進駐，實施24小時輪值，患者經評估確需外出就醫的，將組織專車轉運至定點醫院。他強調，希望廣大市民朋友一定要瞭解當前的形勢。

此前蘭州3歲男童延誤就醫事件引發輿論關注。張屹指出，如市民遇到生活保障、看病就醫需求，請與社區網格員聯繫，如遇到意外傷害、臨產、中毒等緊急事件，請立即撥打120醫療急救熱線電話。

蘭州男童身亡調查：救護車近2小時到 最近醫院步行僅需約10分鐘

廣州海珠區嚴控人員流動三日：地鐵巴士暫停

廣州疫情嚴峻，廣東海珠區3日新增433宗本土個案。海珠區宣布4日至6日期間嚴格實行《海珠區關於強化社會面疫情防控措施的通告(六)》在措施生效期間，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出，地鐵、巴士暫停服務；除承擔防疫任務的人士外，其他人原則上居家辦公。

福建福州：不再公布無症狀感染者主要活動軌跡

福建福州疾控指出，福州疫情防控形勢嚴峻，高效流暢的風險點資訊流轉系統正在運行。省級要求，不再收集和公佈無症狀感染者主要活動軌跡通告，讓流調隊員全力投入流調溯源工作中。