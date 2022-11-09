多地核酸價格降至最低４元　河南實驗室因未收回款　暫停樣本檢測

據《第一財經》昨日（8日）報道，11月8日起貴州開始執行新的核酸檢測價格，多人混管最高收費為一人2.6元（人民幣，下同）。除貴州外，廣東、江西等省市陸續調整核酸價格，多地混檢價格不超4元/人。

今日網傳河南許昌一醫學實驗室因未收到當地各縣政府的核酸檢測回款，暫停接收核酸樣本，稱待資金到位後，再回復檢測。



昨日貴州下調核酸檢測價格，單人單管最高14元/人次，多人混檢最高收費標準調整為2.6元/人次。除貴州以外，中國各地在5月25日國家醫保局發布《關於進一步降低新冠病毒核酸檢測和抗原檢測價格的通知》後紛紛下調檢測價格。

廣東在今年5月下調核酸價格，每人份不超過16元，多人混检价格降至每人份不超过5元。陝西省和江西省於8、9月陸續下發通知，宣布下調核酸檢測價格，單人單檢不超過15元/次，混檢不超3元/人次。

中國長期全民常態化核酸檢測，導致各地財政支出承擔巨大壓力，與政府合作的檢測機構也面臨成本回收風險。

雖然中國採購網的10月20日一份採購公告也顯示，低於3元的價格依然有企業願意投標。但河南許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室昨日發佈的一份《關於新冠核酸樣本暫停接收的通知》在內地社交媒體傳出。

河南許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室昨日（８日）發佈的一份《關於新冠核酸樣本暫停接收的通知》在內地社交媒體傳出。（網絡資料圖）

通知中稱，該機構從2021年1月至今承擔著許昌城區大規模核酸檢測任務，投入大量成本，但目前未及時收到回款，導致周轉壓力太大。決定於11月11日起停止接收各區域核酸樣本。並註，待資金到位後，再恢復正常檢測工作。

據「鄭州本地寶」資料，今年6月許昌市曾下調一次核酸檢測價格，單管由24元/人次下調至16元/人次，混管為4元/人次，由政府組織的常態化核酸檢測則不收取任何費用。