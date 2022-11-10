官方：到2025年，全民擁有電子健康碼和動態電子健康檔案

近日，國家衛健委、國家中醫藥局、國家疾控局聯合發布《「十四五」全民健康信息化規劃》（以下簡稱《規劃》），提出到2025年，每個居民將擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。



《規劃》提出，到2025年，中國初步建設形成統一權威、互聯互通的全民健康信息平台支撐保障體系，基本實現公立醫療衛生機構與全民健康信息平台聯通全覆蓋。全民健康信息化統籌管理能力明顯增強，全國醫療衛生機構互通共享取得標誌性進展，二級以上醫院基本實現院內醫療服務信息互通共享，三級醫院實現核心信息全國互通共享。

《規劃》指，到2025年，全員人口信息、居民電子健康檔案、電子病歷和基礎資源等數據庫更加完善。數字健康服務成為醫療衛生服務體系的重要組成部分，每個居民擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼，推動每個家庭實現家庭醫生簽約服務，建成若干區域健康醫療大數據中心與「互聯網+醫療健康」示範省，基本形成衛生健康行業機構數字化、資源網絡化、服務智能化、監管一體化的全民健康信息服務體系。

《規劃》部署了8個方面主要任務，一是集約建設信息化基礎設施支撐體系。二是健全全民健康信息化標準體系。三是深化「互聯網+醫療健康」服務體系。四是完善健康醫療大數據資源要素體系。五是推進數字健康融合創新發展體系。六是拓展基層信息化保障服務體系。七是強化衛生健康統計調查分析應用體系。八是夯實網絡與數據安全保障體系。

下一步，國家衛健委、國家中醫藥局和國家疾控局將把《規劃》納入健康中國建設和衛生健康事業發展總體規劃統一部署、統籌安排、整體推進，著力解決全民健康信息化發展過程中出現的實際問題，加快推動全民健康信息化建設。