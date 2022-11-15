疫情｜廣州啟用6個方艙醫院開放逾2萬床位　主要接受無症狀感染者

廣州的本土疫情持續，截至周一（14日），當地共啟用方艙醫院6個、開放床位2萬餘張、投入醫務人員4000多人，主要用於接收無症狀感染者隔離觀察。



廣州已啟用方艙醫院6個、開放床位2萬餘張、投入醫務人員4000多人，主要用於接收無症狀感染者隔離觀察。。（視覺中國）

廣州市衛生健康委副主任、發言人張屹表示，將按照「全市一盤棋」原則，統籌各級各類醫療資源，建立完善陽性感染者轉運調度機制，分梯隊啟用定點醫院、亞定點醫院、方艙醫院，實施分類收治。「由於感染人數增長較快，我們正加快方艙醫院建設，建成一個使用一個，迅速擴容，快速提升收治能力。」

張屹說，方艙醫院為每名感染者提供包括洗漱用品、耳塞、眼罩等在內的生活用品愛心包，對老人、孕婦、兒童感染者提供人性化關懷。

張屹又指，10月22日本輪疫情以來，所有感染者情況均穩定，無一重型、危重型個案。

廣東省：即時優化調整四類人員健康管理措施

另外，廣東省衛建委周二（15日）發布通知，要求即時優化調整四類人員健康管理措施，包括密切接觸者、高風險區外溢人員、入境人員和高風險崗位人員。

其中，對入境人員的管理措施由「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間由隔離場所錄入「一碼通」系統，執行賦紅碼管理，不得外出。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5 天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3 天各開展1次核酸檢測。