01連線｜貨拉拉全國罷工！東莞400司機抗議收入過低　警到場勸退

11月16日到18日貨車網約平台「貨拉拉」（港名為「Lalamove」）司機連續三日罷工，抗議平台為促銷宣傳損害司機利益，爭取更合理的薪酬和勞權保障。湖北武漢、湖南長沙和福建泉州、浙江溫州都有司機響應，其中廣東深圳、東莞和佛山司機最為踴躍，司機開著貨拉拉車包圍各地總部，要求公司給予回應。



東莞市民小張向《香港01》透露，17日在金洲大廈附近有400名司機聚集，要求「貨拉拉」下架整改，現場有警察到場維持秩序並喊到「你們現在的行為已經擾亂公眾秩序，請你們解散。」，據東莞司機透露，深圳17日有破千人響應活動。



《經濟觀察網》報道，11月16日許多自稱是貨拉拉司機的網民在網上發佈短影片， 稱對貨拉拉新訂單計算方式導致司機收入降低不滿，宣布未來三日不再接單。

浙江溫州的貨拉拉司機崔姓司機透露，為抗議和強調訴求，全國各地的貨拉拉司機都發起集體停止接單的行動，計畫停運時間至18日。崔司機指出，各地司機的訴求雖然細節不盡相同，但核心訴求都一樣，「其中廣東地區停運情況最突出，司機訴求也最全面和具有代表性。」

據了解，引發抗議的關鍵是貨拉拉日前推出「多因素計費」、「特惠順路單」使司機收入降低。此外，平台一開始跟司機表示，願意花錢辦理平台會員就不會再跟司機抽成，但今年開始，即使司機已經買了會員，貨拉拉仍要求司機上交5%到15%的抽成費用。

東莞市民小張表示，「17日看見好多司機把自己貨拉拉車開到東城抗議，現場約有400多人」。他透露，17日深圳貨拉拉司機群組也稱有超千人在深圳抗議，「佛山也有，官方聽說是答應了(訴求)，現在全國貨拉拉都在抗議。」

小張提供的現場影片可看到，許多貨拉拉司機齊聚抗議大喊「下架整頓、下架整頓」「打倒貨拉拉」，更有警察到場維持秩序稱「你們現在的行為已經擾亂公共秩序」，要求抗議司機解散。

小張表示，他因為略懂法律，所以陪同4個司機一起去和貨拉拉經理談判，對方要求不能錄像錄影。「最後經理給出的結果就是昨天至週一每天一單給50塊錢的補貼，每天最多6單270元封頂。」不過很多司機不願意接受，貨拉拉經理一度想和司機談話，但到晚間8點雙方不歡而散。

小張透露，18日深圳因為抗議場地被封且街頭出現特警所以抗議暫停，東莞司機則在尋找場地抗議。小張表示，司機們透露，仍會繼續爭取勞動權益。

崔司機則說，他們的訴求根本上來說就是對收入太低不滿，「以前小麵包車計價是每公里2.8元，這個價格馬馬虎虎，還能接受。然後今年不按公里數計費了，按一口價，但是一口價算下來每公里只有2元甚至1元多，價格太低我們接受不了。」

崔司機解釋，貨拉拉平台現在是按照導航距離計算一口價，但導航跟實際行車路線有偏差，導航會顯示一個理想化的直線最近距離，但實際行車時必須開更遠才能到達。也就是司機需要走更遠，但卻賺不到相匹配的錢。

崔司機表示，自己16日和其他司機到溫州貨拉拉抗議，得到了正面的回覆，目前在等待官方完整的回應，他也希望各地的司機都能獲得相同的勞權保障承諾。

貨拉拉有史以來最嚴重公關危機

2013年貨拉拉於香港成立（港名為Lalamove，又稱），2014年將業務拓展至內地和新加坡，貨拉拉是目前內地最大的網約貨運車平台。官方資料顯示，截至今年8月，貨拉拉業務範圍覆蓋352座中國內地城市，月活司機66萬，月活使用者950萬。

《經濟觀察網》指出，市場規模巨大，但行業尚未形成一個成熟的盈利模式，以同城貨運第一股「快狗打車」為例，其018年至2021年期內分別虧損10.71億元（人民幣，下同）、1.84億元、6.58億元、8.73億元。2022年上半年，快狗打車公司權益持有人應佔期內虧損約10.49億元，按年擴大約3.25倍。

據Analysys智庫統計資料顯示，2021年中國同城貨運市場規模約為1.4萬億，預計到2026年能保持1.67萬億。快狗打車招股書顯示，截至2021年底，貨拉拉、貨運、快狗打車分別以52.8%、5.5%、3.2%的市佔率排名行業前三。

貨拉拉近年面對龐大的競爭和虧損壓力，被認為是導致和司機發生糾紛的關鍵。《經濟觀察網》指出，包括貨拉拉在內的多家網際網路道路貨運平台，因「損害了貨車司機合法權益」等問題，在今年1月、7月、8月以及9月已四次被交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室約談。

據了解，貨拉拉2021年多次傳出上市，從最初傳將赴美上市，改傳將在港上市，但目前上市計畫仍持續推遲。