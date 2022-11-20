湖南男子炫耀防控區通行證　遭警方紀委調查　網民：違了甚麼法？

昨日（19日）上午湖南一男子駕車時拍攝短片，炫耀自己有通行證可以隨意出行、暢通無阻。

當日湖南常德市鼎城區新冠疫情指揮部作出通報稱，該男子的行為產生了惡劣的社會影響，相關部門第一時間進行處理，警方、紀委已介入調查。



影片中，該男子拿著「疫情防控物資供給車輛通行證」炫耀稱，「我黃碼又怎麼樣，用這個東西到處跑」。證件上寫由「鼎城區新冠疫情防控指揮部」蓋章頒發，並有車輛車牌號碼。

事發後當地指揮中心立即進行調查，發佈通報，該男子是湖南常德精為天生態農業發展有限公司營銷部業務員楊某，使用的證件是鼎城區新冠疫情防控指揮部為其公司發放的疫情防控物資保供車輛通行證，非楊某本人所有。

目前警方已傳喚楊某，對其涉嫌違法行為調查取證後，將依法處理。同時區紀監委對證件發放過程中是否存在違法違紀行為正調查處理。該區疫情防控指揮部亦對已發放的通行證、工作證進行管控、清理。

據湖南衛健委數據，昨日湖南全省新增本土個案131宗，常德最嚴重佔68宗。常德63個高風險區域中，鼎城區即佔５成。

事件在網絡發酵，但部分網民卻為該男子說話，反問其「違了什麼法？」並無明文規定不讓曬通行證，稱其不過喜歡炫耀而已，不是「法無禁止皆可為？」且物資本身就是靠人力運輸，不會無故冒出。