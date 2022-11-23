國常會：適時運用降準等貨幣政策工具　保持流動性合理充裕

11月22日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。

會議部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，提出要穩定和擴大消費，落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策；加大金融支持實體經濟力度。引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利等等。



會議指出，各地各部門紮實實施穩經濟一攬子政策和接續措施，為扭轉二季度前期經濟下滑態勢、穩住經濟大盤提供了有力支撐。四季度經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點。

會議指出，要深入落實穩經濟一攬子政策措施，保持經濟運行在合理區間，力爭實現較好結果。前期推出財政金融政策支持重大項目建設、設備更新改造，政策效應正在顯現，還有很大潛力，同時各地情況有差異，有部分沒落實到位，要繼續狠抓落實。

一是重要項目協調機制要繼續高效運轉，推動重大項目加快資金支付和建設，帶動民營企業等社會資本投資，年內形成更多實物工作量。加強監管，打造質量安全工程。

二是對設備更新改造，要在已基本完成貸款簽約基礎上，把工作重點轉向專項再貸款發放和財政貼息撥付，督促加快設備購置和改造。

三是穩定和擴大消費。支持平台經濟持續健康發展，保障電商、快遞網絡暢通。落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策。推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展。

四是持續保障交通物流暢通。物流保通保暢工作機制要不間斷協調，保障主幹道和微循環暢通，保障港口等集疏運正常運行，及時打通堵點，維護產業鏈供應鏈穩定和進出口通暢。

五是加大金融支持實體經濟力度。引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

六是做好困難群眾、失業人員動態監測和救助幫扶，兜牢基本民生底線。加大農民工工資拖欠治理力度，保障及時足額支付。

會議強調，要強化督導和服務。11月底前，國務院各督導工作組赴有關地方，對穩經濟一攬子政策措施落實情況進行督導，協調解決政策落實中的困難和問題。