吳亦凡被判監13年　何為聚眾淫亂罪？參與者滿足兩條件即負刑責

加拿大籍藝人吳亦凡被判處有期徒刑十三年，並附加驅逐出境，他所犯下的罪行涉及強姦以及聚眾淫亂。那麼，究竟何為聚眾淫亂？聚眾淫亂又為何別列為刑事犯罪？



2018年7月1日，吳亦凡曾在其住所，伙同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動，法院認為，該行為構成聚眾淫亂罪。（Instagram@kriswu）

2018年7月1日，吳亦凡曾在其住所，伙同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動，法院認為，該行為構成聚眾淫亂罪。

什麼是聚眾淫亂罪？北京市岳成律師事務所高級合夥人岳屾山介紹指，聚眾，一般是指三人以上（包括三人）；淫亂，基本上指的是男女多人在一起進行性行為，或者是口交、手淫等行為。

北京市盈科律師事務所周垂坤亦稱，「在男女性別上，既可以是男性多人，也可以是女性多人，還可以是男女混雜多人。」

聚眾淫亂在男女性別上，既可以是男性多人，也可以是女性多人，還可以是男女混雜多人。（示意圖片／網上圖片）

那麼，聚眾淫亂罪是否會追究所有參與者的責任，岳屾山指，聚眾淫亂罪追究的是首要分子和多次參加者的刑事責任，而且並不因性別而有所差異。當中，首要分子是指起到組織、指揮、策劃作用的人。多次參加則是指三次或三次以上參加聚眾淫亂活動。

周垂坤稱，「對偶爾參加者，一般是進行批評教育或者給予必要的治安處罰，不以犯罪論處。」

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至於聚眾淫亂罪為何別列為刑事犯罪，周垂坤介紹，從傳統道德的角度看來，聚眾淫亂行為，是一種違反善良性道德觀念、蔑視社會公德、傷風敗俗的行為，其特點是糾集男女多人在一起進行性交、群宿群姦、跳裸體舞等淫亂活動。「基於道德、國情和防止性病傳播等多種角度，此罪存在有一定的合理性。」

周垂坤續指，把聚眾淫亂行為規定為犯罪，是把道德行為的自律擬制為國家強制力禁止的法律規制，其意義是對社會風尚必要的正確引導。「對於大多數失足青少年來說，一般應對之實行教育挽救，不宜擴大打擊面。」

對於聚眾淫亂罪的罰則，《中華人民共和國刑法》第三百零一條規定，聚眾進行淫亂活動的，對首要分子或者多次參加的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引誘未成年人參加聚眾淫亂活動的，則依照前款的規定從重處罰。