新疆10死火警惹議　當局：小區沒鐵絲捆綁問題　圖為移花接木

新疆烏魯木齊市人民政府新聞辦公室11月25日深夜召開新聞發布會，介紹了11·24火災事故有關情況，回應事發小區是否為低風險小區、涉事居民樓逃生通道是否被鐵絲捆綁等社會關切問題。烏魯木齊市市長買買提明·卡德代表市委市政府向遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬、傷員及親屬表示問候，向全市人民表示歉意。



烏魯木齊市天山區區長哈米提·買買提伊明介紹，火災發生後，醫療部門組織最強醫療資源實施救治，對每一名傷員確定診療方案，目前傷者生命體徵平穩，無生命危險。當地政府部門全面做好疏散安置、安撫救助、心理疏導等善後工作。

關於網傳是否存在涉事居民樓逃生通道被鐵絲捆綁的問題，哈米提·買買提伊明說，經與小區所在街道、社區以及現場消防救援人員反復核實，小區不存在鐵絲捆綁的問題，樓棟所有住戶門、單元門均未封閉。網上所傳樓層門用鐵絲捆綁的圖片為移花接木、惡意拼接。

關於網民質疑「事發小區為低風險可下樓活動」的問題，哈米提·買買提伊明表示，2022年11月12日起，事發小區由高風險區降為低風險區，隨後天山區疫情防控指揮部進行綜合評估後，自11月20日起，小區居民已經實行錯峰有序出戶下樓，在小區內活動。

烏魯木齊消防救援支隊支隊長李文勝介紹，此次火災具有火災荷載大、蔓延速度快、被困人員多、疏散搜救難等特點，消防部門共調集23輛消防車、109名指戰員參與處置。“事發小區進出道狹窄，且停車位較少，道路兩側停放大量私家車，大型消防車難以進入小區實施作業。在開展搜救及樓內撲火的同時，組織相關部門對樓前私家車道進行移位，拆除日常設立的地樁，全面打開建築南北側火災撲救作業面。

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買買提明·卡德表示，新疆維吾爾自治區和烏魯木齊市已經成立聯合調查組，正在深入調查火災原因和責任，對失職失責人員將依法依規嚴肅追責，絕不姑息。

11月24日19時49分，烏魯木齊市天山區吉祥苑小區一高層住宅樓發生火災，致10人死亡、9人受傷。有關部門綜合現場勘察和當事人陳述，確定起火部位位於1502室東側卧室東南角，初步確定火災原因為家庭卧室插線板著火引發，事故還在進一步調查中。