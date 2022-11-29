稱染疫者抵觸前往方艙醫院　胡錫進倡重新評估大量建設必要性

內地的新冠疫情持續嚴峻，各地加大力度建設方艙醫院，以接收大量感染患者。《環球時報》前任總編輯胡錫進周二（29日）表示，感染者越來越抵觸前往方艙醫院，「不要繼續大規模建方艙醫院了」。他並建議，各地重新評估大量建方艙醫院的必要性。



胡錫進表示，新冠感染者越來越抵觸前往方艙醫院，故此建議各地重新評估大量建方艙醫院的必要性。（視覺中國）

胡錫進表示，「各地不要繼續大規模建方艙醫院了，如果建那些方艙醫院的目的包括收無症狀感染者，尤其要把那部分需求排除掉，或者打個大折扣。」

胡錫進續指，新冠感染者越來越抵觸前往方艙醫院，今後強制無症狀感染者包括部分輕症患者去方艙醫院得到配合的難度會越來越高，居住條件好一點的人要求居家隔離自癒的肯定越來越多，「尊重那些人的願望允許他們居家隔離是大勢所趨。」

胡錫進建議，把停建方艙省下來的錢用於增加正規醫院的床位特別是重症監護的床位，還要加強醫療物資儲備。隨著Omicron感染者基數的擴大，重症患者肯定會增加，防止醫療資源擠兌將是現實考驗。「方艙解決不了這個問題，除非是能收治重症病人的高水平方艙。希望各地的籌劃要往前看，根據二十條該做減法的做減法，該做加法的做加法。要知道，防疫形勢的變化很快。」