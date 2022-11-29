神舟十五號成功發射進入預定軌道　中國太空站首迎在軌輪換

搭載神舟十五號載人飛船的長征二號F運載火箭，於周二（29日）晚11時08分點火發射升空，飛行乘組包括費俊龍、鄧清明和張陸3名航天員，由費俊龍擔任指令長。新華社之後指神舟十五號載人飛船與長征火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。

神舟十五號乘組將完成中國太空站首次在軌輪換，並駐站工作生活6個月，計劃明年5月返回。值得注意的是，這亦是中國太空站建造階段的最後一次載人飛行任務。



當晚8時許，神舟十五號載人飛行任務航天員乘組出征儀式，在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。隨著中國載人航天工程總指揮、空間站階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達命令，費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員領命出征。晚9時許，3名航天員陸續進入飛船返回艙。

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據了解，今次神舟十五號發射窗口期正值寒冬，發射場夜間最低氣溫降至零下20℃，直逼火箭發射最低溫度條件，是載人發射任務有史以來環境溫度最低的一次，亦是20年來，長征二號F運載火箭第二次在夜間低溫環境下發射。

神舟十五號載人飛行任務乘組，左起為張陸、費俊龍、鄧清明。（新華社）

早前報道，經空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，費俊龍、鄧清明和張陸3名航天員將執行神舟十五號載人飛行任務，由費俊龍擔任指令長。據悉，此次執行飛行任務的3名航天員，均為出征太空進行了長達十幾年甚至二十幾年的執著堅守和艱苦訓練。

公開資料顯示，57歲的費俊龍，籍貫江蘇崑山，現為中國人民解放軍航天員大隊特級航天員，專業技術少將軍銜。他1998年1月入選中國首批航天員，2005年10月，執行神舟六號載人飛行任務並擔任指令長，同年11月，被中共中央、國務院、中央軍委授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「航天功勳獎章」。

56歲的鄧清明，籍貫江西宜黃，現為中國人民解放軍航天員大隊特級航天員，大校軍銜。曾任空軍某師某團某飛行大隊副大隊長，被評為空軍一級飛行員。1998年1月入選為中國首批航天員。

11月21日，神舟十五號載人飛船與長征二號F遙十五運載火箭組合體轉運至發射區。（新華社）

46歲的張陸，籍貫湖南漢壽，現為中國人民解放軍航天員大隊二級航天員，大校軍銜。曾任空軍某訓練基地某團司令部空戰射擊主任，被評為空軍一級飛行員。2010年5月入選為中國第二批航天員。

據中國載人航天工程辦公室消息，上周一（21日），搭載神舟十五號載人飛船的長征二號F遙十五運載火箭轉運至發射區。