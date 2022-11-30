廣州多區解除臨時管控　海珠密接者或可居家隔離

今日（30日）廣州多區為落實國務院聯防聯控機制《第九版防控方案》和「二十條」要求，發布通告優化目前防控措施。



番禺區疫情防控指揮部今日下午2時發布通告，稱經綜合研判決定，自本通告發布之時起，解除所有疫情防控臨時管控區，按低風險區管理，實行「個人防護、避免聚集」的防範措施。

除番禺外，荔灣、白雲也即時解除全區所有臨時管控區域；天河、從化等區解除部分街道、園區的臨時管控措施。南沙區內除高風險外，其餘全部調整為低風險區。

海珠：不可隨意擴大風險區 符合條件密接者可居家隔離

海珠區今日發布優化完善疫情防控措施通告。科學精準劃定風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。符合解封條件的要及時解封，封控管理要「快封快解、應解盡解」，盡最大努力減少因疫情防控給群眾帶來的不便。

精準開展流行病學調查，及時、準確判定密切接觸者，不得隨意擴大密切接觸者甄別範圍，不以時空伴隨作為判定密切接觸者的標準。

密切接觸者原則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

堅持推動疫苗接種「應接盡接」，特別加強老年人疫苗接種。