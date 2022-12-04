直播·神舟十四號｜3名太空人完成全部既定任務　乘飛船返回地球

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十四號太空人乘組已完成全部既定任務，於周日（12月4日）乘坐神舟飛船返回東風着陸場。《香港01》全程為您直播。



據早前報道，今日中午11時01分，神舟十四號載人飛船與太空站組合體成功分離。分離前，神舟十四號乘組在地面科技人員的配合下，完成了與神舟十五號乘組在軌輪換、太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，並與神舟十五號3名太空人揮手告別。

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2022年6月4日，神舟十四號瞄準6月5日10時44分發射。經空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，陳冬、劉洋、蔡旭哲3名太空人將執行神舟十四號載人飛行任務，由陳冬擔任指令長。

陳冬、劉洋、蔡旭哲3人均為「75後」，全部為中國第二批太空人，他們亦是中國載人飛行任務以來平均年齡最年輕的乘組。其中，陳冬參加過神舟十一號載人飛行任務，劉洋參加過神舟九號載人飛行任務，蔡旭哲是首次飛行。這還是中國載人航天飛行乘組第一次全部由第二批太空人組成。

6月5日10時44分，搭載神舟十四號載人飛船的長征二號F遙十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟十四號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得成功。當日17時42分，成功對接於天和核心艙徑向端口，整個對接過程歷時約7小時，3名太空人就此展開為期6個月的太空「出差」。

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期間，神舟十四號太空人乘組分別於9月1日、9月17日和11月17日三次進行出艙活動，並完成出艙活動全部既定任務。

11月30日7時33分，神舟十五號3名太空人費俊龍、鄧清明、張陸順利進駐中國空間站，完成與神舟十四號太空人乘組的「太空會師」。12月2日晚，神舟十四、神舟十五號太空人乘組進行交接儀式，兩個乘組移交了中國空間站的鑰匙，神舟十四號太空人乘組完成全部既定任務。