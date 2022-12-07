習近平主持中共中央政治局會議　研究明年經濟及反腐敗工作

據《新華社》報道，中共總書記、國家主席習近平周二（6日）主持召開中共中央政治局會議，分析研究2023年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2023年黨風廉政建設和反腐敗工作。



會議強調，明年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。做好明年經濟工作，要全面貫徹落實黨的二十大精神，紮實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

會議指出，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要切實落實「兩個毫不動搖」，增強中國社會主義現代化建設動力和活力。要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。要有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

會議強調，要加強黨對經濟工作的全面領導，全面學習、把握、落實黨的二十大精神，完善黨中央重大決策部署落實機制。要堅持真抓實幹，激發全社會幹事創業活力，讓幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹、群眾敢首創。要統籌做好重要民生商品保供穩價和煤電油氣運保障供應，關心困難群眾生產生活，保障農民工工資發放，抓緊抓實安全生產和防災減災工作，維護社會和諧穩定。

會議指出，反腐敗鬥爭還遠未到大功告成的時候，要時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，進一步增強堅定不移全面從嚴治黨的政治定力，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，把新時代黨的偉大自我革命進行到底。要對享樂奢靡之風露頭就打，對頂風違紀行為從嚴查處，堅決防反彈回潮、防隱形變異、防疲勞厭戰，重點糾治形式主義、官僚主義，緊盯工作中層層加碼、麻痺鬆懈、任性用權、不擔當不作為等問題，科學精準靶向整治。要把黨的十八大以來不收斂不收手、膽大妄為者作為重中之重，深挖細查、嚴懲不貸，重點查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，堅決懲治群眾身邊的「蠅貪」，進一步剷除腐敗滋生土壤。