10項防疫新政｜衛健委專家梁萬年：是主動優化　不是被動

內地今日（7日）再宣布10項放寬防疫措施，國務院聯防聯控機制下午舉行新聞發布會，介紹進一步優化落實疫情防控措施。



官方表示，推出10項放寬防疫措施是為了持續提高防控的科學精準水準，執行中要堅決糾正簡單化、「一刀切」，不搞層層加碼。各地要按照要求，精準落實。

「是主動的優化而不是被動的」

新華社記者問及，這次調整是主動的選擇還是一種被動的「放開」？國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年回應稱，這次優化並不是完全放開不防，是主動的優化而不是被動的，是針對當前中國主要流行的病毒變異株特點、疫情流行特徵，通過對疫情形勢動態的研判，對現行防控措施的成效評價，特別是對二十條實施以後，地方的有益經驗和存在的問題進行梳理總結等因素，綜合考慮所作出的。

法新社記者問及，為了推進老年人疫苗接種率，衛健委是否會決定推出接種疫苗指令，進入公共場所要求提供接種疫苗的證明或者類似的措施？為甚麼目前為止沒有推出這種指令？

國家衛健委新聞發言人米鋒回應稱，是否要推出相關措施，必須要按照國家的法律法規，不能強制進行疫苗接種令的推出。這方面也必須按照國家的法律法規來作出選擇。

「提升應對能力不可能一蹴而就」

鳳凰衛視記者問及，中國防疫策略的調整比其他國家要晚，請問這樣的説法是否準確呢？梁萬年回應稱，做好準備、提升應對能力是需要時間的，不可能一蹴而就。中國的人口基數大，老年人口多，慢性病和基礎病患者眾多，與歐美等發達國家相比，中國的醫療衛生資源數量，比如每千人口的醫生數、床位數、ICU床位數等都不足，且醫療資源特別是優質醫療資源的分布也不均衡。此外，疫苗接種的覆蓋率，特別是老年人群、高危人群的接種覆蓋率還不夠理想，藥物和防控物資的儲備都需要進一步加強等。