江澤民逝世｜新華社：骨灰今日在長江入海口撒入大海

據新華社報道，遵照前國家主席和前中共總書記江澤民及其親屬的意願，江澤民的骨灰11日（周日）在長江入海口撒入大海。



江澤民遺像。（新華社）

新華社的報道指，受黨中央委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇等領導和江澤民的夫人王冶坪等親屬護送骨灰撒放，以最崇敬、最莊嚴的方式，表達對我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者江澤民的深切哀思和無限緬懷。

報道指，江澤民是徹底的唯物主義者。他生前留下意願，自己的骨灰撒在長江和大海。江澤民把一生毫無保留地奉獻給了祖國和人民。

報道又指，在11日上午，中南海下半旗誌哀。江澤民的骨灰盒擺放在中南海來福堂裏，骨灰盒上面覆蓋著中國共產黨黨旗。蔡奇和治喪委員會辦公室領導同江澤民親屬向江澤民遺像三鞠躬。

靈車其後駛出中南海，在中南海工作的幹部職工為江澤民送別。靈車駛入西郊機場，空軍官兵列隊脫帽，目送載護江澤民骨灰的專機起飛。報道描述稱，專機在北京上空緩緩繞飛一周，告別這一江澤民為黨和國家事業傾盡心血的地方。

在上午11時5分，載著江澤民骨灰的專機抵達上海虹橋機場。隨後，骨灰由靈車運送到吳淞軍港碼頭。

在吳淞軍港碼頭，江澤民的親屬捧護著骨灰登上揚州艦。報道指揚州是江澤民的故鄉，這艘以揚州命名的軍艦以最高禮儀送別江澤民。

報道指，揚州艦其後駛入長江，在中午12時35分抵達長江入海口水域。蔡奇和江澤民的夫人王冶坪等親屬，將江澤民的骨灰和花瓣一起撒向江海。