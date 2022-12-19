中央財辦：要把對國企民企平等對待的要求落下來

中共中央經濟工作會議日前召開。據中新社報道，中央財辦有關負責人19日（周一）接受媒體採訪時表示，要從制度和法律上把對國企民企一視同仁平等對待的要求落下來。



報道指，中央財辦有關負責人表示，當前中國民營經濟、中小微企業生產經營困難較多，發展預期偏弱，信心不足。會議對這個問題高度重視，強調要優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。

負責人指出，一段時間以來，社會上對中國是否還搞社會主義市場經濟、是否堅持「兩個毫不動搖」，有各種不正確的議論，給社會信心和發展前景帶來嚴重不良影響。對此，中央堅決亮明態度、毫不含糊。中央經濟工作會議上，習近平總書記在講話中強調，要始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「兩個毫不動搖」。

一方面，要從制度和法律上把對國企民企一視同仁平等對待的要求落下來。比如，要依法保護民營企業產權和企業家權益，防止和糾正利用行政或刑事手段干預經濟糾紛。要全面梳理修訂涉企法律法規政策，持續破除影響平等准入的壁壘。要完善公平競爭制度，反對地方保護和行政壟斷，為民營企業開闢更多空間。國企、民企、外企都要依法依規經營。

另一方面，要從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。要大力宣傳民營經濟對經濟社會發展、就業、財政稅收、科技、創新等具有的重要作用。

負責人表示，各級領導幹部要為民營企業解難題、辦實事，構建親清政商關係。要加強中小微企業管理服務，支持中小微企業和個體工商戶發展。要圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制、推進高水平對外開放，謀劃新一輪全面深化改革。要依法保護產權和知識產權，恪守契約精神，推動經濟發展在法治軌道上運行，讓廣大企業特別是民營企業增強長遠發展的信心。