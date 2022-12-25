官媒引急症室醫生：3天內10多名新冠患者死亡　有呼吸衰竭等症狀

官媒中國新聞社主管的《中國新聞周刊》25日（周日）的報道引述內地北方某市一家三甲醫院的急症室醫生稱，在12月16至18日出現了十餘位死亡的患者，患者都是新冠快測陽性，到急症室後已經出現嚴重的肺部感染，有的甚至已經呼吸衰竭。

此外，有專家預測，春節後全國平均感染率或達三分之一。



報道引述該名急症室醫生稱，十餘位死者裏多是有基礎病的老年人，其中一些有多年的慢阻肺、冠心病等病史。該名急症室醫生稱，「他們都是新冠抗原陽性，很多病人因為等不到120救護車，來醫院之前已經在家耗了三四天，到急診後已經出現嚴重的肺部感染，有的甚至已經呼吸衰竭」。

該名急症室醫生又稱，在幾天前（12月16至18日之前），該醫院急症室裏新冠陽性的死亡患者還只是個位數，「我們沒想到重症的壓力來得這麼快」。

專家：春節後全國平均感染率或達三分之一

報道又引述匿名數據專家的模型預測，指在2023年春節前後，全國疫情會形成一個「真正高峰」，不同地區有所差異。總體而言，在春運期間會迎來感染小高潮，1月31日後開始緩慢下降。

該專家稱，「在1月31日這個節點，也就是春節之後，全國平均感染率可能達三分之一，全國ICU床位需求峰值集中在12月20日到明年1月15號之間，也就是說，這期間各地可能會面臨醫療擠兌高峰，必須要提前做好準備」。