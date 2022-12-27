感染新冠會變「白肺」？話題登上微博熱搜　醫生：應綜合判斷分析

國家衛健委26日（周一）宣布將新冠肺炎改稱新冠病毒感染，從1月8日起會對疫情實施「乙類乙管」總體方案，取消入境核酸檢測和集中隔離，中國的疫情相關政策再度放寬，內地疫情狀況也有所反覆。

近日，據內媒綜合消息，「白肺」登上微博平台熱搜，引起網民廣泛討論。有些人感染新冠痊癒後十幾天，還是一直咳嗽，去醫院拍CT片已是白肺。更有老人感染後一周送到醫院肺已全白，不幸離世。

對此，有專業醫生接受採訪表示，「不能單純根據影像學檢查來診斷疾病，應當綜合判斷分析。但市民若出現持續高熱不退、劇烈咳嗽，並伴有持續胸悶、胸痛等症狀，建議一定要及時就醫。」



據內媒綜合消息，近日內地不少人感染新冠後出現「白肺」症狀，其中不乏青壯年人群，引發大量關注。26日（周一），「白肺」登上微博熱搜，熱度頗高，引發廣泛討論。

今日（27日）國家衛健委表示，現在出現的白肺與原始毒株和疫苗接種沒有關係，並且當前流行的仍然是Omicron。不是只要肺部出現了炎症就都叫白肺，白肺實際上是一個比較嚴重肺炎的表現。

一般來講，肺部炎症中滲出比較多，也就是白色的影響區域面積達到了70%~80%的時候，在臨床上才會稱為白肺。出現白肺時患者會出現低氧血症或呼吸窘迫等症狀。

熱搜截圖。（微博）

微博上，有北京醫生發布影片，記錄一名70多歲老人肺部迅速白化的過程。據稱這名老人感染只有1天。也有河南醫生23日下午發文說，當天上午他有2個病人死亡，其中一例是大白肺；山東醫護人員也於同日在微博發文，稱一名患者的CT影像顯示「白肺」。

亦有四川網友分享自己的家人「放開半個月，就因感染奧密克戎去世。」她稱，自己的姨媽76歲，患有高血壓，身體不是很好，也一直沒打新冠疫苗。姨媽12月份不幸確診新冠後，病情進展特別迅速。

網友說：「送到醫院後，直接進ICU搶救，當時姨媽已經意識不清，呼吸衰竭，醫生說她的肺已經全白了，需要馬上切開氣管上呼吸機。」在ICU救治幾天，還是不幸去世。

示意圖（視覺中國）

前央視主持人樊登的父親也因感染新冠而去世。樊登在直播中呼籲關注老人血氧，講述親身經歷，稱自己發現父親犯迷糊，用家中的血氧儀來測量，發現已經只有88，一般來說低於95就有危險，低於90病情就嚴重了。

樊登在直播中表示，當父親送到醫院拍完CT，醫生說已經太危險了，出現了白肺，引發了急性呼吸窘迫綜合症。樊登建議，如果家中有老人感染，一定注意多監測老人血氧。

前央視主持人，「樊登讀書」創始人樊登。（網絡）

感染新冠會變「白肺」？ 醫生：應綜合判斷分析

很多內地網民關注，Omicron是否會導致白肺現象？《中國新聞周刊》日前採訪了上海華山醫院感染科主治醫師艾靜文。她表示：「從一線臨床來看，奧密克戎引起的重症型肺炎、以及需要插管治療的概率，和2020年之初原始株和2021年國際上流行的阿爾法、德爾塔等毒株的數據相比，大大降低了。」艾靜文同時表示，他們接收的老年患者也有很多都是患有基礎疾病且合併細菌感染的，常常存在營養支持不夠的問題。

浙大一院感染病科主任盛吉芳介紹，該院大部分新冠病人是上呼吸道感染，少量病人被發現肺部感染的情況。盛吉芳稱，當炎性滲出達到一定程度，拍片時肺組織就會呈現成片的白色，但是造成「白肺」情況有很多種，感染新冠只是其中的一種可能。盛吉芳表示，市民若出現持續高熱不退、劇烈咳嗽，並伴有持續胸悶、胸痛等症狀，建議及時就醫。

中國中醫科學院西苑醫院呼吸科副主任醫師許宗偉表示，表現出這種情況一般是感染的較重，病情比較嚴重，大部分進展為很危重的才是全白肺，一般大部分已經表現出了病變，像是這種情況的話，後期就算治癒也會遺留一些併發症，因此大眾還是要做好預防。

常州市武進中醫醫院呼吸內科主任醫師陳淑娟指出，新型患者如果病情嚴重可以表現出白肺，但是不能簡單的理解為讓肺變白。應當是進行肺部檢查，比如胸片、CT檢查，發現肺組織的密度升高，呈現白色。同時一定要注意並不是所有的新冠肺炎都會表現出白肺，只是病情嚴重、病變範圍大的時候才會表現出這種表現。不能單純根據影像學檢查來診斷疾病，應當綜合病史，體徵，病原學檢查等，綜合判斷分析。