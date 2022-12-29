公安部保新年穩定　嚴打敵對勢力、各類滲透顛覆搗亂破壞活動

元旦、春節降至，為保障社會安全穩定，內地公安部印發通知，部署全國公安機關切實做好2023年元旦春節維護安全穩定工作，努力為全國民眾歡度元旦春節創造安全穩定的政治社會環境，嚴厲打擊敵對勢力各類滲透顛覆搗亂破壞活動。



公安部要求各地，持總體國家安全觀，嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力各類滲透顛覆搗亂破壞活動，嚴密落實反恐怖、反分裂鬥爭措施，堅決捍衛國家政治安全。堅持抓早抓小苗頭，積極會同有關部門，深入開展矛盾糾紛大排查大調解，推動落實屬地管理責任、源頭穩控措施和多元化解機制，切實把矛盾糾紛解決在基層、化解在萌芽狀態。

針對近期醫療藥物資源短缺，藥價瘋漲等情況，公安部要求，緊盯人民群眾反映強烈的突出治安問題，堅決遏制一些違法犯罪多發勢頭，依法查處危害醫療秩序和借疫情防控哄抬物價、囤積居奇等行為。

同時加強繁華商業街區、學校幼兒園、醫院、旅遊景區等重點部位和人員密集場所巡防巡控，切實提高見警率、管事率，確保社會治安大局持續穩定。要堅持安全第一、預防為主，紮實做好春運安保工作，加強鐵路、民航、地鐵、公交、長途客運安全防範等。