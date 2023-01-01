內蒙古新冠調查揭1.6萬感染者中無症狀未夠2成　8成患者自行用藥

由於暫停強制核酸檢測，目前國家衛健委已暫停疫情數據通報，僅由中疾控每日報告確診個案供參考，但數據顯然無法反應真實情況。

據《澎湃新聞》昨日（12月31日）報道，日前內蒙古鄂爾多斯市為進一步了解新冠病毒的傳播範圍和速度，該市疾控中心通過網絡發放調查問卷，截至12月30日0時共獲有效問卷27502份。問卷發現，確認感染的1.6萬餘人中僅1.75%無症狀。



鄂爾多斯市疾控中心收集了自12月22日至30日，民眾新冠病毒感染情況。提交問卷的受調查者中有16562人曾感染過新冠病毒，佔調查總人數的60.22%（16562/27502）。

在確認自己感染新冠病毒的16562人中，有78.89%的人出現了發熱的症狀，68.93%的人出現了頭疼的症狀；還有六成以上人群出現咳嗽、咳痰、肌肉痠痛等，明顯的症狀；五成以上表現出乏力、畏寒畏冷等情況；還有25.23%的人味覺、嗅覺減退或喪失等等。在感染者中，僅有1.75%的人沒有任何症狀。

內蒙古鄂爾多斯市發布問卷調查結果，顯示感染新冠病毒後出現各種症狀情況，僅1.75%為無症狀。（鄂爾多斯疾控中心）

鄂爾多斯疾控分析稱，截至12月30日，參與本次調查的居民新冠病毒的感染率為60.22%，顯示該市新冠病毒感染處於高位流行階段。另外，調查結果顯示，感染者中有85.41%的人群在感染新冠后自行服藥；這一數據亦提醒各醫療機構及衛生服務中心，需要加強對市民的用藥指導，防止藥物濫用引發不良反應。