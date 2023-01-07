通關｜爆疫初期返美開關首日返鄉　華裔女時隔3年終將與9旬母重聚

香港與內地將於1月8日通關，48小時核酸陰性證明是港人北上的必備文件之一，因此社區核酸檢測站亦較往日多了不少人流。

有周五（6日）下午在荃灣大會堂公園做核酸檢測的女士向《香港01》透露，自己由美國經香港準備返回廣州，專門搶了首日的過關名額，為了與三年未見的年過九旬的母親重聚，她稱今次返鄉會「留耐啲」；她亦表示會為鄉下的親戚帶些退燒藥。



1月6日下午，在荃灣大會堂公園排隊等核酸檢測的人不算太多。（孫聖然攝）

當日下午近2時，荃灣大會堂公園的核酸檢測站有大概十幾人在排隊繳費，而至於免費核酸檢測的通道則無需排隊，略顯冷清。年逾60歲的Helen亦是排隊繳費的一員，她擬於1月8日中午12時經落馬洲過關深圳，不過當其繳費時工作人員卻提醒「驚唔夠時間」，建議她下午4時再來登記採樣。

Helen介紹，在新冠疫情爆發前每年都會返鄉探親，惟2020年初新冠肺炎在武漢大規模爆發，自己亦趕在香港封關前由內地經香港轉機到美國，成了第一批「逃疫」的人。Helen稱，是次經歷令她印象十分深刻。

由於Helen持有美國護照，因此在疫情期間難以申請簽證前往中國內地，直至去年10月才獲中國大使館發放「人情關懷」簽證；來港後原本已準備好抽取深圳隔離驛站名額，但去年12月內地官方宣布將要放寬防疫政策，她便決定通關後即時返回廣州探望90多歲的母親，並稱會「stay好耐」。因此她亦是內地開關後的第一批返鄉人。

談到年過90歲的母親，Helen說，去年廣州爆疫期間，母親亦曾中招，不過一天半後就已沒有症狀。此外，為了應對內地放寬防疫後的「搶藥潮」，Helen還特意為家人親戚準備了不少退燒藥，她擔心帶兩個行李箱經陸路過關會很累，自己或亦會考慮搭香港到廣州的航班。

而被問及返到廣州後會否和家人去「歎茶」，Helen激動且開心地說，「梗係會喇，我三年冇返到嚟。」