貨車凌晨撞上出殯隊伍　江西南昌縣車禍至少17死22傷

江西南昌縣今日（8日）凌晨發生致命交通事故，至少17人死亡，22人受傷。出事後，南昌縣交警提醒，當地正迎來大霧天氣，能見度低，司機需減速慢行、謹慎駕駛。

內媒報道指，多位當地居民描述稱，事發時有霧，貨車撞上送葬隊伍，導致悲劇發生。



南昌縣交警通報，事發於今日凌晨近1時，南昌縣幽蘭鎮S517連接線桃嶺村路段發生重大道路交通事故。經核查，該事故已造成17人死亡，22人受傷，傷者已及時送院救治。事故原因正在深入調查。

南昌縣交警消息稱，該縣部分地區正迎來大霧天氣，霧天行車視線不好、能見度低，容易引發交通事故，提醒司機行車時注意開啟霧燈、示廓燈和前後位燈，減速慢行、謹慎駕駛，要與前車保持足夠的安全車距，注意避讓行人，切忌隨意變道和超車。

內媒《極目新聞》報道指，多位當地居民表示，事發時有霧，貨車撞上送葬隊伍，導致悲劇發生。

當地居民鄧女士表示，事發地離她家不遠，據她了解，桃嶺村有人家辦喪事，當地火葬場需排隊，親朋好友在路邊擺路祭，準備次日一早去火葬場，不料被駛來的大貨車撞到，導致悲劇發生。

鄧女士稱，凌晨她們聽到救護車聲，就猜測有事發生，早晨才知道出了這麼大車禍，死傷者中不少是桃嶺村人，還有一些人她認識，她比較熟悉的一位朋友腿也斷了，還有一個朋友的姨父不幸遇難，人很年輕。