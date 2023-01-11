01廣州直擊｜退燒藥供應正常　藥房缺蒙脱石散與XBB肚瀉株論有關?

內地放寬防疫政策觸發「搶藥潮」，更一度波及到香港。因近日有傳言稱，Omicron XBB.1.5變種毒株主要攻擊腸道，造成治療肚瀉的「蒙脫石散」繼連花清瘟、布洛芬後成為又一遭瘋搶的藥物。

《香港01》記者周二（10日）先後到廣州市越秀區、荔灣區、海珠區、天河區四個中心城區的逾十間藥房，發現感冒藥、退燒藥已恢復正常供應，惟「蒙脫石散」依然一藥難求。



「XBB.1.5變種毒株主要攻擊腸道」傳言釀蒙脫石散遭瘋搶。（視覺中國）

問及「有無蒙脫石散」時，記者聽到最多的答覆就是「沒貨」、「斷貨一至兩周了」，且大多數藥房都不知道何時才能補貨，只有其中兩間的店員透露，早前接獲通知稱周三（11日）會有一批補貨，但供應商其後又以缺貨為由延遲了這一日期。

記者到過的藥房多為廣州當地連鎖藥房，包括大參林藥店、老百姓大藥房等，不過，除了「蒙脫石散」外，所有藥房均有售賣其他腸胃藥。一間藥房的店員還表示，「蒙脫石散」只有止瀉作用，止瀉「不是一定要買蒙脫石散」，她並推薦了適用於急慢性腸胃炎、肚瀉、細菌性痢疾的「腸炎寧片」中成藥。

關於「蒙脫石散」的「一夜售罄」，有店員說，「是從那句傳言開始的」。去年12月31日，一張微信朋友圈截圖在網絡瘋傳，當中稱「XBB.1.5主攻心腦血管和腸道」，並呼籲「有條件的準備蒙脫石散、補液鹽、整腸生、益生菌各種乳酸菌片，諾氟沙星也來一盒。」及至今年1月1日，「蒙脫石散」登上微博熱搜榜首，熱度遲遲不散。

不過，多名內地醫生就出面澄清，稱「蒙脫石散」只是治療肚瀉的輔助藥物，其本身只可以黏附病毒並無止瀉作用；「蒙脫石散」顆粒較難排出體外，留在體內或會造成便秘等副作用。

「蒙脫石散」遭遇瘋搶，是因有傳言指XBB.1.5變種毒株主要攻擊腸道。（網上圖片）

中國工程院院士張伯禮亦表示，XBB毒株仍以侵犯呼吸道為主，「XBB主要攻擊腸道」的說法並不準確，他並指出，感染新冠病毒造成的肚瀉通常比較輕微，一般不需要藥物治療，症狀在短期內會自行緩解。

另外，記者在到過的藥房中發現，感冒藥、退燒藥、抗病毒藥物，以及核酸快測試劑和N95口罩等防疫用品，均有充足貨量。

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