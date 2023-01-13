直播｜內地官方介紹優化中外人員往來管理措施

國務院聯防聯控機制周五（13日）下午舉行記者會，介紹優化中外人員往來管理措施有關情況。外交部、海關總署、國家移民局、民航局相關司負責人及中國疾控中心專家均出席。《香港01》全程直播。



國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，實施「乙類乙管」措施以來，出入境人員及交通工具衛生檢疫、進口貨物口岸疫情防控、邊境口岸恢復開通等措施進一步優化。要嚴格按照疫情防控相關要求，從業人員加強自身防護，乘客落實個人防護措施，要密切關注國際國內變異株流行趨勢，實時掌握變異情況。

外交部領事司司長吳璽表示，新的防控措施出台以後有幾項變化，第一項變化，來華手續簡便了，取消了向駐外使領館申報健康碼的環節，大家在登機之前48小時核酸完成以後，可以填報到海關健康申明卡當中，如果是陰性就可以來華，如果是陽性的在轉陰以後才能來華。另外，在簽證的便利化方面，我們也採取了新措施，我們恢復了定居、訪問、過境、商務、團聚以及探親和私人事務方面簽證的審發，以便利外籍人士來華。

第二項變化，航班更多了。取消了對航班的數量、航線以及客座率的限制，現在國際航班正在穩步增長。在公路、水路方面，我們也在逐步有序的開放更多口岸。

第三項變化，取消了入境集中隔離。來華人員入境的時候不再需要進行集中隔離了，只要健康申報正常，海關的常規檢疫沒有問題，就可以直接放行進入社會面，如果申報異常或者有發熱等症狀，海關就會進行抗原檢測，如果檢測是陽性，就會要求居家或者居所隔離，或者就醫。這麼做也是為了旅客的健康，也是疫情防控需要。

自2023年1月8日新的規定實施以來，出入境人數明顯上升，具體的數據移民局的同事一會兒會介紹。據我們了解，各個口岸運行是非常平穩有序的，因此他們也非常有信心隨著疫情防控措施的不斷優化，中外人員往來將逐步恢復正常。

吳璽又指，當局始終本著科學、精準、高效的原則開展疫情防控，動態調整優化防控措施。 「乙類乙管」並不是說乙類「不管」或者乙類「不防」，要防的是病毒的跨境傳播，要便利的是人員跨境流動。

正如大家所知，Omicron毒株的致病力可能有所減弱，但是它的傳染性正在上升。特別是在長途跨境旅行當中，大家會長時間處於密閉空間中，在這樣的情況下感染風險是很高的。所以當局要求來華人員在登機前48小時進行核酸檢測，這也是為了確定旅行者本身沒有受到病毒感染，也是確保他的旅途更加安全，也是為了確保防止病毒擴散。落地以後，海關會對有症狀或者申報異常的人進行抗原檢測，這也是為了早發現、早治療、早隔離。如果旅客本身沒有什麼症狀或者沒有被病毒感染，這些措施對他們的旅行也不會有什麼影響。