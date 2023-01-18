國企豪派7千萬年終獎金　現金錢山如人高　員工雙手環抱也拿不完

不少公司行號趕在過年前辦尾牙、發年終獎金，大陸河南一家企業超狂，直接把6100萬元人民幣（約港幣7,100萬元）搬到年會現場，一捆捆人民幣現鈔堆成了一座小山，讓網友直呼太「壕」了，簡直就是來暴擊沒有一毛錢年終的脆弱心靈！



看見人家的獎金多成這樣，真的很難不羨慕！（按圖了解）

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根據河南電視台《都市報導》消息，1月17日，河南新鄉，長垣礦山集團年會現場發放年終獎，6000萬人民幣現金被擺放在舞台上，在兩側堆成「金字塔」的形狀，由員工成捆領取，其中3名「最強業務經理」每人獲得500萬元人民幣（約港幣590萬元），有人因為領的年終獎太多，沒抱住還掉到了地上。

消息一出引發大批網友圍觀，不少人留言：

．「這單位還招人嗎？」

．「明年發年終獎時，讓我也好好體會一下數錢數得手抽筋的感覺」

．「2000元掉的那一坨給我，謝謝。」



也有人忍不住開酸：

．「過年了，就不要再傷害別人了」

．「請減少這類新聞推送，會讓人產生懈怠工作和攀比心理。」



據悉河南省新鄉市礦山（集團）起重機有限公司是一家民營企業，始創於1984年，2010年，被大陸國家工商總局認定為「中國馳名商標」，目前年銷售額逾70億元人民幣（約港幣82億），在世界80多個國家擁有銷售公司和代表處。

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