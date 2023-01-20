內地重啟20國出境跟團遊　平台搜索漲逾五倍　業者：整整盼了三年

文化和旅遊部辦公廳周五（20日）發布關於試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務的通知，指2月6日起，試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。消息一出引起各界關注，有業界代表表示為了迎接這一天整整期盼了三年，亦有平台搜索瞬間上漲逾五倍。



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根據文旅部的通知，旅行社及在線旅遊企業即日起可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作，而試點目的地國家為泰國、印度尼西亞、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。

上海市人大代表，上海春秋國際旅行社（集團）有限公司董事、副總經理周衛紅表示，通知的開放時間節點、目的地國家，都有助於出境游有序恢復，且錯開春節出遊的高峰，目的地國家對中國公民也較方便抵達，「這才是所有中國旅遊人都歡欣鼓舞的、實惠的大紅包」。她又指，這三年，出境游基本處於停止狀態，遊客出境旅遊的習慣、目的地國家的旅遊接待可能仍然有一些空白，在這方面，公司將做好充分的準備，如安全、接待質量的保障，再提升有關出境旅遊工作人員的應急能力等。

泰國是搜索量最高的旅遊目的地。圖為泰國機場工作人員舉旗子歡迎中國遊客。（微博）

攜程團隊遊CEO江文亦透露，通知一發出，攜程平台上出境跟團產品搜索量瞬時大漲5倍，帶動了海外目的地熱度上漲330%，以泰國、越南、印尼、新加坡、柬埔寨的搜索量最高，而自12月27日以來，攜程門店出境跟團遊的諮詢量亦同比上漲超10倍，「為了迎接這一天，我們整整期盼了三年」。

同程旅遊則透露，大量遊客在消息發布後隨即湧入平台搜索出境游產品，出境游產品搜索量瞬時上漲超過5倍。其中搜索熱度最高的境外目的地國家為泰國，相關旅遊產品搜索量瞬時上漲430%。而柬埔寨、新加坡、馬來西亞和印尼也位列國內游客最關注的出境游目的地前五位。