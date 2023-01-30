節後多地迎升溫潮江南溫暖如春分　西藏西南部較強降雪持續

中國天氣網預報，1月30日至31日，全國大部地區將迎來升溫潮，大部地區晴朗，少見雨雪，僅西藏西南部有強降雪持續，局地有大到暴雪。



伴隨寒潮影響結束，全國大部地區氣溫有回升狀態，大部地區氣溫將較常年同期溫度偏高。其中，長江以南大片區域最高氣溫將超過20℃。

31日，大部地區氣溫將迎近期高點，最高氣溫10℃線北抬。不過，由於白日快速升溫，夜晚缺少雲層保溫、熱量散失快，多地晝夜溫差將顯著拉大。

預計今明兩日，大部地區晝夜溫差將超過15℃，部分地區將超過20℃。安徽合肥、湖北武漢、浙江杭州、湖南長沙等城市31日最高氣溫多在20℃左右，早晚最低氣溫還在冰點。

中央氣象台預計，內蒙古東北部、吉林西部等地部分地區將有小到中雪。其中，西藏西南部和南疆西南部等地局地有大到暴雪。海南島東部等地局地有小雨。

明日，受弱冷空氣影響，內蒙古東北、東北一帶將有弱降雪。預計內蒙古東北部、黑龍江大部、吉林、遼寧北部、西藏南部和東部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，吉林東部等地局地有大雪。西藏東南部、廣西中部、海南島東部等地部分地區有小雨。

1月1日，吉林萬科松花湖度假區，滑雪愛好者在清晨陽光下滑雪。（新華社）

中央氣象台預計，1月31日至2月2日，受較強冷空氣影響，全國大部地區自西向東將有4~6℃降溫，內蒙古東部、華北北部及東北地區東部降溫幅度可達10℃左右。

伴隨南支槽東移，2月初開始，南方地區也將迎來大範圍持續降水。預計2月2日至5日，江淮、江漢、江南大部、華南及西南地區東部有一次小到中雨天氣過程，局地有大雨。