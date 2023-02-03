廣東省為防疫三年累計投入1708億元　香港開支是粵全省三倍之多？

新冠疫情持續三年，官方投入大量資源抗疫，令到外界關注這場大流行中，到底投入了多少資金。上月中，廣東省財政廳披露的最新報告就顯示，2022年財政投入的疫情防控資金為711.39億元人民幣（約826億港元），三年累計投入疫情防控資金約1468億元人民幣（約1708億港元）。



值得一提的是，香港財政司司長陳茂波1月29日在網誌指，疫情三年來港府用於抗疫防疫及相關支援措施的支出高達6000多億港元，是廣東省公布的數據三倍之多。



據廣東省財政廳此前向省「兩會」提交的預算報告顯示，在2020年和2021年，省各級財政分別投入302.78億、453.76億元人民幣作疫情防控資金，佔廣東省公共預算收入比例分別為2.34%、3.22%。

不過到2022年，全國疫情防控形勢加劇，常態化核酸等防疫措施增加，在上月中旬新一年度省「兩會」會期間，廣東省財政廳披露的新報告顯示，2022年財政投入的疫情防控資金為711.39億元人民幣，比2021年增長57%，多花了200多億元人民幣，佔廣東省公共預算收入比例升至5.36%，亦意味著三年來廣東省各級財政累計投入1467.93億元人民幣用於疫情防控。

三年來，廣東省疫情防控資金佔公共預算收入比例遞增。（新華社）

至於資金使用方向，廣東省財政廳曾詳細披露2020年的情況，當中佔最大部分的119.48億元人民幣用以保障防控物資供給，加快推進應急物資保障體系建設；其次100.82億元人民幣重點支援防疫科研、外防輸入和局部應急處置等。另6.15億元人民幣用於實現應檢盡檢人群核酸排查「全免費」、發熱門診篩查費用「全保障」、患者救治費用「零負擔」；19.77億元人民幣用於關心關愛疫情防控一線工作人員；56.56億元人民幣重點支援全省二級以上公立醫療機建構設規範化發熱門診和診室，以及加快建設廣州呼吸中心等。

不過在2021年和2022年的報告中，則沒有細化說明各用途所佔金額。展望2023年，廣東衛生健康預算為2096.66億元人民幣，較前一年增長10.6%，惟未知多少用於防控支出。

而就全國到底花了多少錢而言，目前公開渠道查詢不到。內媒推估，若其他省份跟廣東大同小異，那過去三年時間全國累計投入疫情防控資金可能達到1.6萬億元人民幣左右。但實際上，大多數省份的人均疫情防控支出應較廣東小，故全國疫情防控支出應低於這個數字。

港府曾就疫情推出多項紓困措施，包括保就業計劃等。（資料圖片）

香港方面，陳茂波1月29日在網誌指出，過去幾年的經濟受疫情困擾，來自各項稅款及政府收費的財政收入都有減少，三年來的防疫抗疫及支援措施涉及財政支出共6000多億港元，兩項因素令2020/21年度出現歷來最高、多達2000多億港元財政赤字。

這意味著港府的公布的數據比廣東省高逾二倍，是廣東省支出的三倍多，不過這也要考量具體資金用途。翻查資料顯示，三年來，港府曾就疫情推出多項紓困措施，包括多輪抗疫基金、消費券等。早在去年2月，政府抗疫開支已達4252億港元，其中七成於2020年批出，最高是923億港元保就業計劃，其次是710億港元現金發放計劃（全民派1萬港元）。

在疫情暴發的去年，政府2月申請向「防疫抗疫基金」注資共270億港元，以推出共48項第六輪基金措施，支援受疫情和收緊社交距離措施影響的行業及人士；4月再注資430億港元，以推行2022保就業計劃。