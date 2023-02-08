香港科技大學（廣州）獲批今年起　於提前批次開展本科招生

據香港科技大學（廣州）周二（7日）晚消息，該校已獲批今年起在提前批次開展本科招生。



日前，國家教育部消息指，原則同意香港科技大學（廣州）人工智能、數據科學與大數據技術、智能製造工程等3個本科專業自2023年起在提前批次招生。而所謂「本科提前批」，是指將一部分類別、性質、專業基本相同或相近的學校集中起來，在大規模招生之前進行錄取。

相關文件指出，廣東省教育廳要按照高校招生「陽光工程」的有關精神和要求，加強對港科大（廣州）招生工作的指導和監督，嚴格審核招生章程，加強招生信息公開，確保招生工作科學規範、公平公正、有序實施。

公開資料顯示，香港科技大學（廣州）位於廣州市南沙區東涌鎮，由香港科技大學、廣州大學和廣州市政府共同舉辦，為粵港澳大灣區規劃發布後首個具獨立法人資格的內地與香港合作辦學機構，也是南沙區內第一所高校。

該校2019年9月動工，2022年6月獲教育部正式批准設立並啟用，同年9月正式開學，開設先進材料、智能交通、微電子等15個碩士和博士課程。2023年，學校面向廣東省、山東省、四川省和河南省4個省份招生，並招收港澳台學生和國際學生。