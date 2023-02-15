海南提十一條教育收費行為「禁令」　違者最高罰200萬元

海南省市場監督管理局、海南省教育廳近日發布關於規範教育收費行為的提醒告誡書，對省內各高等院校、中等職業學校、中小學、幼兒園提出了十一條「禁令」，包括嚴禁違背學生意願強制參加課後服務等，情節較重的違者可被處50萬元（人民幣．下同）以上200萬元以下的罰款。



據介紹，為進一步規範教育收費行為，根據《海南省教育廳等五部門關於進一步加強教育亂收費治理工作的通知》，今年春季開學期間，海南省市場監督管理局、海南省教育廳作出提醒告誡，內容包括嚴禁中小學校以信息化教學或分班教學為名，強製或變相強制學生購買平板電腦或教育APP；嚴禁中小學校和在職中小學教師有償補課；嚴禁違背學生意願強制參加課後服務；嚴禁中小學校將國家和本地區課程改革要求安排的教育教學活動、教學管理範圍內的事項納入服務性收費和代收費事項。

還有嚴格規範家委會行為，嚴禁中小學和幼兒園委託家長委員會收取任何費用；嚴禁中小學校、幼兒園擅自設立服務性收費和代收費項目；嚴禁中小學校、幼兒園收取或變相收取借讀費、擇校費、與「空掛」或保留學籍掛鉤的費用、與招生錄取掛鉤的讚助費或捐資助學費等；嚴禁中小學校強製或者暗示學生及家長購買指定的教輔軟件或資料。

以及嚴禁各級各類學校跨學年（學期）預收學費、住宿費，學費、住宿費收費標準必須實行「老生老辦法、新生新辦法」；嚴禁非營利性民辦學校舉辦者和非營利中外合作辦學者通過各種方式從學費收入等辦學收益中取得收益、分配辦學結餘（剩餘財產）或通過關聯交易、關聯方轉移辦學收益等行為；嚴禁民辦普通中小學校、幼兒園不履行收費報審或報備程序擅自提高收費標準。

當局指，一旦發現有上述行為，市場監管部門可根據《價格法》、《價格違法行為行政處罰規定》規定，對不執行政府指導價、政府定價的，責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處5萬元以上50萬元以下的罰款；情節較重的處50萬元以上200萬元以下的罰款。又指全省各級市場監管部門和教育部門將緊盯群眾投訴舉報、輿情反映，對經提醒告誡後仍不整改的違法行為，將嚴肅查處，發現一起查處一起，一經查實，從重處罰；情節嚴重、影響惡劣的，通過新聞媒體公開曝光；構成違紀的，依法移送紀檢監察機關處理；構成犯罪的，依法移送司法機關處理。